Odiseu i-a ajutat pe greci să învingă Troia cu un cal de lemn, dar drumul spre casă i s-a transformat într-o luptă cu monștri și zei

Actorul Matt Damon îl interpretează pe legendarul Odiseu, numit Ulise de latini, în filmul Odiseea regizat de Christopher Nolan. Sursa foto: Hepta

În ultimele zile, s-a vorbit tot mai mult despre „The Odyssey” (n.r. Odiseea), noul film regizat de Christopher Nolan, în care Matt Damon îl interpretează pe legendarul Odiseu. Însă, dincolo de entuziasmul stârnit de una dintre cele mai așteptate producții ale anului, puțini știu cine a fost, de fapt, eroul care a inspirat epopeea lui Homer, cel cunoscut și sub numele latin ca Ulise.

Cu mult înainte ca Odiseu să devină un simbol al curajului și al inteligenței, el era un rege prins între victorie și supraviețuire. Războinicul grec a contribuit la încheierea legendarului Război Troian prin una dintre cele mai celebre strategii din istorie: Calul Troian, care le-a permis soldaților greci să pătrundă în cetatea Troiei. Însă triumful său a marcat începutul unei alte bătălii, una care avea să dureze zece ani și să se desfășoare printre insule misterioase, mări primejdioase și întâlniri cu creaturi mitologice.

Este povestea unui erou care s-a confruntat cu monștri, zei mânioși și alegeri imposibile, în timp ce încerca cu disperare să se întoarcă în Ithaca. De la peștera Ciclopului până la apele ucigătoare ale Scyllei și Caribdei, călătoria lui Odiseu a devenit o epopee despre rezistență, destin și lupta pentru a ajunge acasă, potrivit Times of India.

Cum a folosit regele grec Odiseu Calul Troian pentru a câștiga Războiul Troian

Dintre numeroșii eroi greci care au participat la Războiul Troian, Odiseu s-a remarcat nu atât prin forța sa fizică, cât prin capacitatea de a găsi soluții la probleme aparent imposibil de rezolvat. Autorii antici l-au descris în mod constant ca pe un om inteligent și adaptabil, capabil să rezolve dificultăți pe care alții nu le puteau depăși.

Acest lucru este ilustrat cel mai bine de legenda Calului Troian, care povestește cum grecii, după ce toate încercările lor de a cuceri Troia eșuaseră, au decis să recurgă la înșelăciune.

Ei au construit un uriaș cal din lemn și au ascuns în interiorul lui un grup de soldați, lăsându-l apoi în fața cetății Troiei. Troienii, considerându-l un dar, l-au adus în interiorul orașului, iar în timpul nopții soldații ascunși au ieșit și au deschis porțile cetății pentru armata greacă.

Nu se știe dacă acest episod a avut loc în realitate sau aparține exclusiv mitologiei, însă în tradiția greacă el a devenit simbolul suprem al geniului strategic al lui Odiseu.

Călătoria fără sfârșit care a devenit inima „Odiseei”

Întoarcerea în Ithaca ar fi trebuit să dureze doar o mică parte din timpul petrecut în război. În schimb, drumul spre casă s-a prelungit încă un deceniu.

Marea a devenit un loc imprevizibil, unde fiecare insulă nouă ascundea posibilitatea unui nou pericol. Furtunile îi abăteau în repetate rânduri de la traseul cunoscut, iar Odiseu și însoțitorii săi rătăceau prin ape necunoscute în loc să înainteze constant spre casă.

Prima lor mare încercare a avut loc pe tărâmul Lotofagilor. Cei care gustau din planta misterioasă își pierdeau orice dorință de a continua călătoria, uitându-și familiile și patria.

Odiseu a fost nevoit să-și târască propriii oameni înapoi la corăbii pentru ca expediția să poată continua.

Întâlnirile care au transformat povestea într-o legendă

Cel mai cunoscut episod are loc la scurt timp după aceea.

În căutarea unui adăpost, oamenii lui Odiseu ajung în peștera lui Polifem, un Ciclop uriaș, care îi închide înăuntru și începe să-i ucidă unul câte unul.

Singura lor șansă de scăpare nu era forța, ci răbdarea și istețimea.

Odiseu îi oferă uriașului vin, așteaptă până când acesta adoarme, apoi îl orbește cu un țăruș ascuțit.

Pentru a ieși din peșteră, oamenii se leagă sub burțile oilor Ciclopului și reușesc să scape atunci când animalele sunt lăsate să iasă la pășunat.

Însă această evadare avea să aibă urmări grave.

După ce corăbiile se îndepărtează de țărm, Odiseu îi dezvăluie Ciclopului cine este cu adevărat. Polifem îi cere atunci ajutor tatălui său, zeul mărilor Poseidon, care din acel moment devine unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai lui Odiseu.

Scylla, Caribda și nenorocirile care au urmărit „Odiseea”

Nu drumul în sine s-a dovedit cea mai mare tragedie, ci pierderea treptată a echipajului lui Odiseu.

Oamenii săi dispăreau unul câte unul, victime ale ghinionului, ale deciziilor greșite sau ale ispitelor.

Vrăjitoarea Circe a transformat o parte dintre ei în porci, pentru ca mai târziu să le redea înfățișarea umană și să îi ajute.

Ulterior, marinarii au fost obligați să treacă printre doi adversari înspăimântători: Scylla, monstrul cu mai multe capete ascuns printre stânci, și Caribda, uriașul vârtej capabil să înghită corăbii întregi.

De fiecare dată când supraviețuiau unui pericol, un altul îi aștepta imediat.

În cele din urmă, înfometați și epuizați, marinarii au sacrificat vitele sacre ale lui Helios, zeul Soarelui, ignorând avertismentele primite.

Pedeapsa nu a întârziat.

O furtună cumplită a distrus întreaga flotă, iar singurul supraviețuitor a fost Odiseu.

Anii pierduți ai lui Odiseu alături de Calypso

Nici măcar supraviețuirea nu l-a adus acasă.

Odiseu a fost purtat de valuri până pe insula nimfei Calypso, care l-a adăpostit timp de mai mulți ani și i-a oferit chiar nemurirea, cu condiția să rămână alături de ea.

Promisiunea era extraordinară, însă presupunea să renunțe la viața pe care încercase atât de mult timp să o recâștige.

Homer prezintă această alegere într-un mod subtil.

Odiseu tânjește după Ithaca, după soția sa, Penelopa, și după fiul său, Telemah, în ciuda tuturor greutăților care îl așteaptă acolo.

În cele din urmă, zeii îi poruncesc lui Calypso să-l elibereze pe cel care îi era oaspete fără voie, iar lunga călătorie spre casă poate începe din nou.

Filmul Odiseea are premiera în cinematografele din România astăzi

Povestea lui Odiseu revine pe marile ecrane în viziunea regizorului Christopher Nolan, iar filmul „The Odyssey” va avea premiera în cinematografele din România pe 17 iulie 2026.

Alături de Matt Damon, în rolul lui Odiseu, distribuția îi reunește pe Anne Hathaway în rolul Penelopei, soția credincioasă a eroului, Tom Holland în rolul fiului său Telemah, Zendaya în rolul zeiței Atena, protectoarea lui Odiseu, Charlize Theron în rolul nimfei Calypso, Robert Pattinson în rolul lui Antinous, principalul pretendent la mâna Penelopei, Jon Bernthal în rolul regelui Menelau, Benny Safdie în rolul lui Agamemnon, John Leguizamo în rolul credinciosului Eumeu, iar Himesh Patel îl interpretează pe Eurylochus, secundul lui Odiseu.