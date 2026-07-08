Matt Damon crede că rolul regelui grec Odiseu a fost cel mai dificil din cariera sa: „Așa ar fi fost făcut un film acum 80 de ani”

Filmul, care durează aproape trei ore și a fost produs de Universal Pictures, este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX. Foto: Getty Images

Actorul Matt Damon a interpretat zeci de personaje de-a lungul timpului, de la eroul de acțiune Jason Bourne la un astronaut blocat pe Marte, însă regele grec Odiseu (Ulise) a fost rolul cu cele mai mari provocări din cariera sa. Artistul a făcut declarația într-un interviu de promovare al lungmetrajului de trei ore, care va avea premiera pe marile ecrane în 17 iulie, relatează Agerpres.

Regizorul Christopher Nolan a insistat să folosească efecte reale și la scara reală în detrimentul efectelor digitale pentru versiunea sa cinematografică „Odiseea”, care va avea premiera pe marile ecrane în 17 iulie.

Filmul, care durează aproape trei ore și a fost produs de Universal Pictures, este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX și ecranizează una dintre cele mai vechi povești din istoria omenirii.

„Așa ar fi fost făcut un film cu 80 de ani în urmă. Totul se întâmplă în fața camerei. Dacă vezi o mie de oameni, înseamnă că sunt o mie de oameni acolo. Acele corăbii sunt niște corăbii reale în fundal”, a spus Damon.

Pelicula lui Nolan a fost filmată în șase țări, printre care Maroc, Grecia și Islanda. Damon și colegii săi de distribuție au lucrat în condiții meteo extreme, înfruntând vânturi severe și ploi torențiale pe corăbiile aflate în largul oceanului.

„A fost, fără îndoială, cel mai dificil film, cu cele mai multe provocări pe care l-am făcut vreodată”, a spus el.

Poemul epic „Odiseea” datează, în formă scrisă, aproximativ din secolele 7-8 î.Hr. și se crede că anterior a fost transmis prin tradiția orală. Povestea îl are în centrul său pe Odiseu (Ulise), care încearcă să ajungă acasă după ce grecii au câștigat Războiul Troian.

În timpul călătoriei sale pe mare, Odiseu întâlnește vrăjitoare, monștri și zei înainte să ajungă, în cele din urmă, la soția lui, Penelopa ( interpretată de actrița Anne Hathaway) și la fiul lui, Telemah (interpretat de actorul Tom Holland).

„Textul este interesant pentru relevanța sa și pentru lecțiile pe care le putem învăța cu toții din el. Și anume importanța iubirii și loialității, despre perseverență, eșec, înfruntarea consecințelor, puterea de a diferenția binele de rău și tot felul de astfel de lucruri. Cred că este super de actualitate”, a spus Holland.

Zendaya, care o interpretează pe zeița Atena, a spus că a rămas „mută de uimire” când a aflat versiunea lui Nolan asupra poveștii clasice. „Este o experiență emoțională atât de viscerală, încât simți că ești mereu în această călătorie alături de Odiseu. Ești acolo cu el, de la început până la sfârșit”, a spus ea.

Filmul lui Nolan, care urmează după blockbusterul din 2023 „Oppenheimer”, recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film, a avut un buget de producție de 250 de milioane de dolari.

Fanii au început deja să cumpere bilete la „Odiseea” în urmă cu un an când au fost puse în vânzare la mai multe IMAX-uri selectate.

Potrivit experților în box-office, filmul ar putea avea încasări în weekendul de lansare între 80 și 100 de milioane de dolari în SUA și Canada.