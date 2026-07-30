Scandalul pe legea salarizării ajunge la Bruxelles. PSD cere clarificări de la Ursula von der Leyen

Proiectul legii salarizării unitare a declanșat un scandal uriaș în România. Foto: Agerpres

PSD i-a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care cere clarificări pentru refacerea proiectului legii salarizării unitare astfel încât să nu fie pierduți banii din PNRR și nici să nu fie diminuate veniturile personalului medical . Într-un comunicat de presă, PSD susține că are o abordare diferită de cea a Guvernului Bolojan și că legea salarizării trebuie să țină cont de particularitățile a două sectoare esențiale: Educația și Sănătatea.

Europarlamentarul Victor Negrescu, împreună cu președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat Adrian Streinu-Cercel și președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților Alexandru-Mihai Ghigiu, i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene în care cer să trimită clarificări cu privire la această lege care să permită României să vină cu

„soluții concrete pentru protejarea educației și sănătății și atragerea fondurilor alocate prin PNRR”.

„Demersul PSD are loc în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării și urmărește identificarea unor soluții juridice și tehnice care să permită aplicarea reformei fără diminuarea veniturilor personalului din educație și sănătate și fără afectarea serviciilor publice esențiale. În scrisoare sunt prezentate argumente și date privind situația celor două sisteme, precum și o serie de propuneri concrete adresate Comisiei Europene”, se arată în comunicatul PSD.

Astfel, semnatarii scrisorii au solicitat clarificări care să permită României:

protejarea veniturilor personalului din educație și sănătate;

recunoașterea specificului acestor profesii și a plăților pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiții dificile și activitatea desfășurată în zone cu deficit de personal;

realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii;

desfășurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative și cu profesioniștii din cele două domenii.

PSD susține că prin acest demers se distanțează de Guvernul Bolojan și pune accent „pe dialog, fundamentarea deciziilor și protejarea serviciilor publice esențiale, în locul unor măsuri aplicate uniform, fără o evaluare completă a impactului”.

Prin acest demers, PSD propune o abordare diferită de cea promovată până acum de Guvern, punând accent pe dialog, fundamentarea deciziilor și protejarea serviciilor publice esențiale, în locul unor măsuri aplicate uniform, fără o evaluare completă a impactului.

„Prin acest demers demonstrăm, încă o dată, că există alternative și soluții. Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent și echilibrat. Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide. Propunem soluții concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR, cât și avea profesori și cadre medicale motivate”, a spus europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

De asemenea, senatorul Adrian Streinu-Cercel atrage atenția că orice reformă în Sănătate trebuie să protejeze personalul medical.

„Sănătatea nu înseamnă doar investiții în clădiri și echipamente, ci și oameni. O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical și să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienți. Acesta este obiectivul soluțiilor pe care le-am propus”, a spus senatorul PSD.

Deputatul Alexandru-Mihai Ghigiu a atras atenția că și profesorii au nevoie de o lege a salarizării care să le aducă predictibilitate.

„Profesorii au nevoie de predictibilitate și respect. Reforma salarizării trebuie să contribuie la consolidarea sistemului de educație, nu să accentueze problemele cu care acesta se confruntă. Dialogul și evaluarea reală a impactului sunt condiții esențiale pentru o reformă de succes”, a spus social-democratul.

Proiectul legii salarizării unitare a declanșat un scandal uriaș în România. Angajați din toate sectoarele publice sunt nemulțumiți și spun că veniturile lor vor scădea, în unele cazuri chiar substanțial. Personalul medical deja a fost în grevă de avertisment , iar profesorii spun că această lege, în forma actuală, le anulează toate drepturile câștigate anterior.