Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine si a reușit să fugă din România lui Ceaușescu. Documente publicate de CNSAS

Numele eroului acestui caz care a pus pe jar Securitatea este cenzurat. Se știe însă că avea 44 de ani, era de naționalitate maghiară, din Oradea și muncea la Cooperativa de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor - Borș.

Bărbatul, împreună cu fiica și soția lui, au trecut fraudulos granița la data de 15 iulie, prin P.C.T.F. Episcopia Bihor, folosind autoturismul personal transformat în drezină.

Începând cu data de 28 mai 1988, bărbatul și-a pregătit Dacia ca să poată rula pe calea ferată. Bărbatul și-a luat concediu de odihnă, a improvizat un garaj în curtea surorii lui, căreia nu i-a spus ce are de gând să facă, și două luni a muncit la planul de evadare.

Orădeanul a știut că se încumetă la o misiune care l-ar putea costa viața, așa că și-a blindat Dacia devenită drezină, ca gloanțele să ricoșeze în cazul în care grănicerii trag asupra lor.

„Acesta a procurat patru jenți pe care le-a modificat și a aplicat câte o bandă de cauciuc pentru a le mări suprafața de rulare și a nu face zgomot, a montat sub bara din față a mașinii un grătar pentru a înlătura eventualele obstacole de pe șine, iar pe părțile laterale ale autoturismului, până la jumătatea geamurilor, a lipit foi de cauciuc în scop de protecție în cazul că s-ar fi tras asupra sa de către grăniceri”, scrie în raportul citat de CNSAS.

Înainte să intre în concediu, bărbatul s-a interesat la colegii de serviciu pe unde ar putea ieși din țară. Nu a destăinuit însă nimănui planurile lui. Iar pe 15 iulie, noaptea, a fugit.

„Cel în cauză, împreună cu familia, la data de 15 iulie a.c. s-a deplasat cu autoturismul pe un drum puțin circulat până la intersecția acestuia cu calea ferată situată la 2,5 km după P.C.T.F. Episcopia Bihor și la 5 km de linia de frontieră, unde a schimbat roțile cu cele patru jenți și după ce a trecut trenul accelerat internațional 313, prin cîteva manevre, a așezat mașina pe șine, deplasându-se spre frontieră”, scrie în raport.

Mașină devenită drezină i-a luat prin surprindere pe grăniceri, care nu l-au putut opri.

„A comis actul evazionist pe fondul unui comportament aventurier (în anul 1984 a fost avertizat întrucît s-a aflat într-un anturaj cu preocupări evazioniste), [nume șters/cenzurat] și ca urmare a faptului că în luna mai a.c. la locul de muncă a fost schimbat din funcția de șef de echipă pentru întârzieri repetate de la program și realizarea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu”, scrie în raportul citat.