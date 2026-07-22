Cea mai industrializată țară din Africa are în plan noi hoteluri și investiții de 20 de miliarde de dolari în pregătiri pentru CM 2030

2 minute de citit Publicat la 11:54 22 Iul 2026 Modificat la 11:54 22 Iul 2026

Joc de fotbal pe o plajă din Maroc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Marocul, cea mai industrializată țară din Africa, plănuiește să își mărească capacitatea de cazare cu 60.000 de paturi, echivalentul a aproximativ o cincime din capacitatea actuală, până la Cupa Mondială de fotbal din 2030, pe care o va găzdui împreună cu Spania și Portugalia.

Extinderea face parte dintr-un plan mai amplu al guvernului de a transforma turneul de fotbal într-un motor al dezvoltării pe termen lung a turismului, potrivit Business Insider Africa.

În prezent, Marocul dispune de puțin peste 300.000 de locuri de cazare în hoteluri, după ce în ultimii patru ani au fost adăugate aproximativ 45.000 de paturi.

Marocul a fost cea mai vizitată destinație turistică din Africa în 2025

Țara nord-africană a primit aproape 20 de milioane de turiști anul trecut, devenind astfel cea mai vizitată destinație turistică din Africa.

Autoritățile speră acum să transforme interesul internațional generat de Cupa Mondială în beneficii durabile pentru industria locală a ospitalității, sector care oferă locuri de muncă pentru sute de mii de persoane și contribuie cu aproximativ 7% la produsul intern brut al țării.

Guvernul și-a propus să atragă 26 de milioane de turiști până în 2030, iar banca centrală estimează că veniturile din turism vor ajunge la un nivel record de 161 de miliarde de dirhami în 2027, față de 138 de miliarde de dirhami în 2025.

Investiții masive în infrastructură

Guvernul marocan investește peste 190 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari, pentru dezvoltarea infrastructurii înaintea Cupei Mondiale din 2030.

Fondurile vor fi direcționate către construcția și modernizarea căilor ferate, drumurilor, aeroporturilor, stadioanelor și altor proiecte de infrastructură urbană.

Marocul va organiza competiția împreună cu Spania și Portugalia, iar ediția din 2030 va marca doar a doua oară când o țară africană găzduiește Cupa Mondială. Numărul meciurilor pe care le va organiza fiecare dintre cele trei state nu a fost încă stabilit de oficiali.

Ministrul marocan al Turismului, Fatim-Zahra Ammor, a declarat pentru Reuters că Marocul „vede Cupa Mondială FIFA din 2030 ca pe un accelerator, nu ca pe un scop în sine”.

Oficialul a adăugat că țara trebuie să facă „investiții care să creeze valoare durabilă pentru turismul marocan”.

Extinderea și diversificarea pieței turistice

Următoarea etapă de dezvoltare a Marocului se va concentra pe creșterea numărului de turiști din Statele Unite, China și Orientul Mijlociu, prin îmbunătățirea conexiunilor aeriene.

Noile rute aeriene către și dinspre Europa au contribuit deja semnificativ la dezvoltarea sectorului turistic în ultimii ani.

În același timp, statul intenționează să își diversifice oferta turistică, depășind destinațiile tradiționale precum Marrakechși Agadir, și promovând alte regiuni ale țării pentru a atrage un număr cât mai mare de vizitatori.

Această strategie include transformarea capitalei Rabat într-un important centru pentru evenimente culturale, competiții sportive și turism de afaceri, valorificând muzeele, monumentele istorice și infrastructura sportivă deja existente.