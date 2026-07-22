Grindeanu, despre legea salarizării: "Să se înțeleagă Pîslaru cu Nazare, Pîslaru cu Cseke. Să vedem explicațiile celor de la putere"

Grindeanu îl acuză pe Pîslaru că sfidează Justiția și spune că nu sunt bani pentru legea salarizării. FOTO: Facebook PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a descris mircuri ca fiind "incalificabilă" reacția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după suspendarea procedurii privind noua lege a salarizării și l-a acuzat că sfidează o hotărâre judecătorească. Întrebat despre adoptarea legii salarizării, liderul social-democrat a susținut că mai este timp, dar că partidele aflate la guvernare trebuie să ajungă mai întâi la un acord asupra formei proiectului și a surselor de finanțare.

"Înțeleg că și UDMR are o mulțime de obiecții, mai ales în zona de sănătate. În plus, a venit și decizia instanței de ieri, care suspendă procedura legii inițiate de Guvern, dintr-un motiv de bun-simț, semnalat și de PSD: lipsa dialogului social", a declarat Sorin Grindeanu.

"Pîslaru are o atitudine incalificabilă, care sfidează o hotărâre a Justiției. Este o reacție intolerabilă într-un stat de drept", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: Mai este timp pentru adoptarea legii salarizării

Întrebat dacă noua lege a salarizării mai poate fi adoptată, președintele PSD a răspuns că există suficient timp, dar că formațiunile aflate la guvernare trebuie să își clarifice mai întâi pozițiile.

"Timp este să fie votată. Astăzi, la ora 14:00, este o întâlnire la Cotroceni, dar, în primul rând, trebuie să se pună de acord cei care sunt la guvernare", a spus Grindeanu.

"Din ce înțeleg, nici ministrul Finanțelor nu a girat creșterea de la opt miliarde la 12 miliarde. Nazare nu are de unde să ia banii. Ați văzut și punctul de vedere al UDMR față de sistemul de sănătate. Să se pună ei de acord și apoi să discute și cu noi", a adăugat președintele PSD.

"Să se înțeleaga între ei, Pîslaru cu Nazare, Pîslaru cu Cseke Attila. Deocamdată, din ce înțeleg și din informațiile din arcul guvernamental nu e o poziție unitară, asta se vede. Să vedem explicațiile celor de la putere", a conchis președintele PSD.

Curtea de Apel București a admis marți o cerere depusă de Federația SANITAS și a dispus suspendarea procedurii referitoare la proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul publicat pe site-ul Ministerului Muncii a fost contestat de mai multe categorii de bugetari, iar PSD a anunțat că nu îl va vota în forma actuală.

După pronunțarea instanței, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a descris decizia drept "ridicolă", susținând că judecătorii au suspendat, în realitate, "un comunicat de presă". El a precizat că textul nu a fost publicat în cadrul procedurii oficiale privind proiectele legislative, procedură pe care actualul Guvern interimar nu o mai poate folosi.

"Până când vom vedea motivarea instanței, lucrurile rămân simple: dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atât timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern", a declarat Pîslaru.

Federația SANITAS a anunțat miercuri că nu va participa la discuțiile convocate de ministrul interimar al Muncii. Sindicaliștii au transmis că doresc ca dialogul social și consultările să fie purtate cu un Guvern cu puteri depline.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat însă ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Acesta a susținut că proiectul noii legi a salarizării conține prevederi neconstituționale, limitează unele sporuri pe o perioadă nedeterminată și reduce veniturile angajaților din sistemul sanitar.