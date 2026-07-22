Cel mai greu organism viu din lume pare pădure, dar e un singur copac: Pando are 47.000 de trunchiuri și vârsta de peste 16.000 de ani

6 minute de citit Publicat la 13:26 22 Iul 2026 Modificat la 13:26 22 Iul 2026

Aspenul clonal cunoscut ca „Pando” este cel mai mare organism viu din lume: nu este o pădure, ci un singur copac. Sursa foto: Getty Images

În Pădurea Națională Fishlake din Utah există un organism care pare, la prima vedere, o pădure obișnuită de plopi tremurători. Aspenul clonal are aproximativ 47.000 de trunchiuri răspândite pe aproximativ 43 de hectare, dar toate sunt conectate prin același sistem de rădăcini și au ADN identic.

Organismul poartă numele Pando, un cuvânt latin care înseamnă „mă răspândesc”, și este considerat cel mai greu organism viu cunoscut de pe Pământ, cu o greutate estimată la aproximativ 6.000 de tone. Oamenii de știință cred că are cel puțin 16.000 de ani, iar unele estimări îi plasează vârsta între 9.000 și 80.000 de ani, potrivit Space Daily.

În sud-centrul statului Utah, la marginea vestică a Pădurii Naționale Fishlake, un singur organism s-a multiplicat în tăcere timp de mii de ani. Arată ca o pădure. Miroase ca o pădure. În luna septembrie, frunzele foșnesc în vânt exact ca într-o pădure de plopi obișnuită.

Însă fiecare dintre cele aproximativ 47.000 de trunchiuri albe care ies din pământ este identic genetic cu celelalte. Toate sunt lăstari proveniți dintr-un singur sistem de rădăcini care se întinde sub 106 acri de teren. Întregul organism cântărește aproximativ 6.000 de tone.

Botaniștii îl numesc Pando, după expresia latină „eu mă răspândesc”.

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Un singur semințel, zeci de mii de trunchiuri

Trunchiurile nu sunt copaci individuali în sensul obișnuit al cuvântului. Sunt mai degrabă asemenea unor degete care ies dintr-o mână ascunsă sub pământ.

Plopii tremurători se reproduc în două moduri: prin semințe și prin rădăcini laterale care produc noi lăstari, numiți drajoni. În cazul lui Pando, un singur semințel străvechi a germinat, s-a fixat în sol și apoi, timp de mii de ani, a continuat să producă noi lăstari.

Fiecare trunchi vizibil este o clonă a acelui prim puiet.

Paul Rogers, ecolog la Universitatea de Stat din Utah și director al Western Aspen Alliance, a explicat că ceea ce pare a fi o colecție de copaci individuali reprezintă, de fapt, tulpinile unui organism mult mai mare. Trunchiurile vizibile sunt doar o mică parte din total, cea mai mare parte a masei fiind reprezentată de sistemul subteran de rădăcini.

Serviciul Forestier al Statelor Unite estimează masa totală a lui Pando la aproximativ 13 milioane de livre, adică aproape 6.000 de tone metrice.

Pentru comparație, balena albastră, cel mai greu animal cunoscut care a existat vreodată, ajunge la aproximativ 200 de tone. Pando cântărește echivalentul a aproximativ 30 de balene albastre.

Un organism mai vechi decât agricultura

Vârsta lui Pando este mai greu de stabilit decât greutatea.

Fiecare trunchi individual trăiește aproximativ 130 de ani, durata normală de viață a unui plop tremurător. Însă sistemul de rădăcini care produce permanent noi trunchiuri este mult mai vechi.

Estimările variază de la 9.000 de ani până la 80.000 de ani, deoarece organismele clonale nu lasă inele de creștere care pot fi numărate. Cercetătorii trebuie să estimeze vârsta folosind rata mutațiilor genetice și modele de dezvoltare.

Analizele genetice indică faptul că Pando are cel puțin 16.000 de ani, iar vârsta sa ar putea fi mult mai mare.

Chiar și la limita minimă, organismul era deja viu înainte de apariția ceramicii. La limita maximă, ar fi existat înainte de ultima mare glaciațiune.

Cum s-a răspândit pe o suprafață de 43 de hectare

Răspândirea lui Pando seamănă mai degrabă cu o inundație lentă decât cu modul obișnuit în care cresc copacii.

Rădăcinile plopilor se extind lateral, imediat sub suprafața solului. Atunci când găsesc condiții favorabile - suficientă lumină, umiditate și un spațiu eliberat de vegetație - produc noi lăstari.

Dacă trece suficient timp și nu apare nicio perturbare majoră, un singur individ genetic poate coloniza un întreg versant.

Majoritatea clonelor de plop acoperă mai puțin de un acru. Unele ajung la câteva zeci de acri. Pando depășește însă 100 de acri, ceea ce îl face un caz unic.

Numărul de 47.000 de trunchiuri este o estimare, deoarece nimeni nu le-a numărat individual, dar este cifra acceptată de ecologi după decenii de cercetări.

Sunetul unui organism uriaș

Artistul de sunet Jeff Rice a montat hidrofoane pe ramurile lui Pando și a introdus microfoanele în cavitățile sistemului de rădăcini.

Înregistrările au surprins un zumzet profund și complex - sunetul vântului care călătorește de la frunze către trunchiuri și apoi spre rădăcini, propagându-se prin întregul organism conectat.

O furtună surprinsă în timpul experimentului a produs un zgomot aproape seismic, care părea să traverseze întreaga pădure.

Înregistrările nu au avut doar valoare artistică. Ele au oferit cercetătorilor o metodă neinvazivă de a studia structura rețelei de rădăcini.

Ce amenință acum Pando

Un organism care a supraviețuit epocilor glaciare, incendiilor și apariției oamenilor în America de Nord are acum o problemă neașteptată: nu mai reușește să producă suficienți puieți noi.

Dacă vizitezi Pando astăzi, observi ceva neobișnuit: aproape toate trunchiurile sunt mature. Există foarte puține exemplare tinere.

Problema o reprezintă cerbii catâr. După dispariția în mare parte a lupilor și pumelor din regiune, populațiile de cerbi au crescut, iar aceștia consumă lăstarii tineri ai lui Pando.

Fiecare lăstar nou care apare din pământ este mâncat aproape imediat. În același timp, trunchiurile mature ajung la finalul ciclului lor natural de viață, de aproximativ 110-130 de ani.

Paul Rogers avertizează că, fără regenerare, Pando se confruntă cu o criză demografică asemănătoare unei comunități fără generații tinere care să le înlocuiască pe cele îmbătrânite.

Gardurile îl mențin în viață, dar nu rezolvă problema

Împrejmuirea unor zone a dat rezultate pe termen scurt. În interiorul gardurilor, lăstarii cresc suficient de mult pentru a depăși nivelul la care pot fi mâncați de cerbi - aproximativ doi metri - și se transformă în noi trunchiuri.

În afara zonelor protejate, aproape niciun lăstar nu supraviețuiește.

Serviciul Forestier american testează mai multe tipuri de protecție, iar gardurile au devenit deja o parte vizibilă a peisajului pentru vizitatori.

Rogers descrie aceste măsuri drept intervenții de urgență pentru menținerea organismului în viață. Ele îi permit lui Pando să continue, dar nu rezolvă dezechilibrul fundamental.

De ce este important Pando

Este greu pentru oameni să accepte ideea că Pando este un singur individ. Modul nostru de a defini viețuitoarele se bazează pe copac, animal sau persoană - corpuri separate, cu limite clare.

O suprafață cu 47.000 de trunchiuri conectate sub pământ nu se potrivește acestei imagini.

Din punct de vedere biologic însă, definiția este clară: toate trunchiurile au același genom, sunt conectate și schimbă resurse între ele.

Zaharurile produse într-o zonă a organismului pot fi transportate prin rădăcini către alte zone. Dacă un trunchi moare, organismul nu moare. Are un nivel de redundanță pe care niciun animal nu îl poate egala.

Un record care depășește istoria civilizației

Dacă estimările privind vârsta sa sunt corecte, sistemul de rădăcini al lui Pando exista deja când ultimii mamuți cutreierau regiunea care astăzi este Utah.

Când primele orașe au apărut în Mesopotamia, Pando producea deja noi lăstari de mii de ani.

Când Imperiul Roman a căzut, când Cristofor Columb a ajuns în America și când primul semnal radio a traversat Atlanticul, Pando a continuat același proces: înlocuia trunchiurile individuale la fiecare aproximativ 130 de ani, în timp ce organismul subteran rămânea același.

Nu are creier, memorie sau conștiință. Are însă ceva ce puține lucruri de pe Pământ posedă: o persistență incredibilă.

După ce a rezistat timp de zeci de mii de ani în fața gheții, incendiilor și schimbărilor climatice, amenințarea actuală pentru Pando nu este un fenomen natural uriaș, ci hrănirea constantă a unor cerbi care consumă noii lăstari, puțin câte puțin, pe un versant din Utah unde un singur organism există de mai mult timp decât orice civilizație umană cunoscută.