Investiţie de 98 milioane de lei în sistemul de stocare a energiei în baterii pentru parcul eolian Fântânele-Vest

Fântânele-Vest face parte din parcul eolian Fântânele - Cogealac, cel mai mare parc eolian terestru din Sud-Estul Europei. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Parcul eolian Fântânele - Vest va avea un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS), cu o capacitate de 45,72 MW|91,44 MWh, valoarea investiţiei fiind de 98 milioane de lei, co-finanţare prin Fondul pentru Modernizare, conform Agerpres. Proiectul include, pe lângă sistemul de stocare, realizarea infrastructurii necesare, a drumurilor de acces și a sistemelor de iluminat, monitorizare și securitate.

Potrivit unui comunicat de presă al PPC Renewables România, dezvoltatorul proiectului, situat în regiunea Sud-Est, în comuna Fântânele, sistemul BESS va fi implementat în cadrul parcului eolian Fântânele-Vest, care este compus din 105 turbine eoliene, cu o putere totală instalată de 262,5 MW.

Aflat în judeţul Constanţa, Fântânele-Vest face parte din parcul eolian Fântânele - Cogealac, cel mai mare parc eolian terestru din Sud-Estul Europei, format din 240 de turbine GE de 2,5 MW, ce au o putere totală instalată de 600 MW şi produc anual aproximativ 1,25 TWh, suficient pentru a acoperi nevoile energetice anuale a aproximativ 500.000 de gospodării.

Parcul eolian Fântânele-Cogealac a intrat în portofoliul companiei la finalul anului 2024 şi va accelera extinderea portofoliului său de energie regenerabilă cu proiecte de stocare care pot contribui în mod activ la stabilitatea sistemului, prin profilul de producţie predictibil asigurat de stocarea energiei electrice în baterii.

"Pe lângă implementarea sistemului de stocare, proiectul implică construirea elementelor de infrastructură necesare, amenajarea drumurilor de exploatare, acces şi împrejmuire, implementarea sistemelor de iluminat de siguranţă şi monitorizare, precum şi a zonei amenajate pentru operare, mentenanţă, pază şi organizare de şantier", se menţionează în comunicatul transmis, miercuri, Agerpres.

Proiectul beneficiază de finanţare prin Fondul pentru Modernizare - Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii) conectate la o instalaţie existentă de producere a energiei din surse regenerabile.

Investiţia se ridică la o valoare totală de 98,36 milioane de lei, din care valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 8,33%, respectiv 8,19 milioane de lei, în timp ce compania dezvoltatoare contribuie cu 90,17 milioane de lei.

PPC Renewables Romania, parte a Grupului PPC, este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată în prezent de 1,6 GW.