Parcul eolian de la Fântânele-Cogealac, proiect unic în România

În Parcul eolian de la Fântânele–Cogealac - cel mai mare din Europa, de pe uscat - se lucrează intens. Acolo, o preocupare permanentă este aceea de îmbunătăți tot ce ține de operare și eficiență.

Așa a apărut ideea de stocare prin intermediul unui sistem de baterii.

"Sistemul urmăreşte răspunderea unei obligaţii legale de a avea o rezervă de putere pentru dispecer, de 1%, şi din punct de vedere al capacităţii instalate. Vorbim de un sistem de 6 MW putere cu 6MW oră putere de stocare pentru a răspunde la această obligaţie de a avea 1% din capacitatea parcului disponibilă pentru dispecerizare.

În acest moment, capacitatea este uşor înfrânată, funcţionarea turbinelor este uşor înfrânată tocmai pentru a avea această rezervă de putere. Vom reuşi să folosim 100% din capacitatea turbinelor transferând această rezervă de putere într-o rezervă caldă în aceste baterii. Practic, despre acest lucru vorbim: de a lăsa turbinele să funcţioneze la capacitate maximă în timp ce rezerva impusă de operatorul de sistem să fie stocată în aceste baterii", a declarat Liviu Gavrilă - Renewables Business Director.

Momentan, capacitatea parcului este de 600 MW, adică puțin mai mică decât cea a unui reactor de la Cernavodă, și poate asigura între 2 și 4% din producția națională de energie.

În proiect sunt cuprinse nu mai puțin de 240 de turbine eoliene, monitorizate în permanență de specialiști.

În România proiectul este unic, dar ambițiile companiei care deține parcul eolian sunt și mai îndrăznețe. Producția de hidrogen din energie verde este noua provocare a ehipei de engineering.

"Încercăm un proiect-pilot, unic în acest moment la nivel naţional ca mărime, care se referă la producţia de hidrogen din energie verde. Energia verde este cea produsă din surse regenerabile, cum este cea produsă de turbinele eoliene, iar hidrogenul verde care foloseşte energia electrică produsă de aceste turbine, va fi un hidrogen verde.

Acest proiect a făcut un pas important, avem deja un studiu de fezabilitate, suntem în curs de aplicare pentru o co-finanţare şi sperăm noi ca anul viitor să avem o discuţie asemănătoare. Mai avem o altă iniţiativă, care are în spate o activitate deja patentată, recunoscută internaţional de către Agenţia de Patentare din Statele Unite. Doi colegi, Dragoş Şopoglu şi Liviu Cristian, de la departamentul de Engineering, au reuşit să inventeze şi să patenteze un sistem de corecţie a alinierii turbinelor, un sistem care aduce un plus de peste 12 GW oră pe an, în acest parc", a explicat Liviu Gavrilă.

Parcul eolian de la Fântânele Cogealac este deținut de compania CEZ, considerată a fi unul dintre cei mai mari producători de energie eoliană din România. Proiectul din țara noastră a fost finalizat în 2012, după o investiție de un milliard de euro.