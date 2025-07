Tragedie în Familia Regală: Rosie, verișoara prinților William și Harry, a fost găsită moartă în casă

Rosie Roche, verișoara prinților William și Harry, a fost găsită moartă într-o casă din Norton, Wiltshire. Lângă trupul tinerei se afla o armă de foc, însă poliția a declarat că nu există suspiciuni de crimă și că nu a fost implicată nicio altă persoană, scrie Yahoo News.

Rosie avea 20 de ani și era studentă în anul I la Limba și Literatura Engleză, de la Universitatea Durham. În data de 14 iulie, a fost găsită de mama și sora ei în timp ce își făcea bagajele pentru o excursie cu prietenii.

Mai multe echipaje medicale și de poliție, printre care o ambulanță, trei paramedici, doi ofițeri înarmați și numeroși ofițeri locali, au ajuns de urgență la locuința în care se afla tânăra.

O anchetă în cazul morții acesteia a fost deschisă duminică la tribunalul din Wiltshire și Swindon și amânată până pe 25 octombrie.

Medicul legist Grant Davies a precizat că poliția nu consideră moartea suspectă și că nu există indicii privind implicarea altei persoane.

Un purtător de cuvânt al poliției din Wiltshire a declarat pe 14 iulie: „Este vorba despre moartea subită a unei femei în vârstă de aproximativ 20 de ani. Nu există circumstanțe suspecte și gândurile noastre sunt alături de familia ei. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente dificile.”

