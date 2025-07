Ilie Bolojan și Dragoș Anastasiu anunță reforma companiilor de stat: Vor fi mai puțini membri în CA, indemnizațiile vor fi plafonate

Publicat acum 1 minut

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat că Guvernul urmează să adopte un memorandum privind eficientizarea companiilor de stat, care prevede formarea unui grup de lucru dedicat reformei.

„Vorbim despre un memorandum care o să treacă trece prin Guvern zilele următoare, care are ca scop constituirea unui grup de lucru interministerial în vedeerea eficientizării întreprinderilor publice. Vrem să avem mai mulți bani la bugetul de stat, puține subvenții, o mai bună calitate a serviciilor, mai mulți bani la bugetul de stat. Așa cum gândește și orice companie privată", a spus Anastasiu.

„Companiile de stat au un fel de guvernanță și au o instituție care s-a creat acum vreo doi ani, care urmărește performanța, monitorizează companiile de stat și are ca obiectiv să le facă mai eficiente. Fac precizarea de la bun început că orice fel de modificare va fi făcută cu Comisia Europeană și cu OECD, pentru că noi am trecut acolo câțiva pași, am obținut un certificat de bună purtare de la OECD pentru guvernanță corporativă, dar trecând și niște jaloane din PNRR care erau obligatorii. Îmn același timp, am rămas în urmă cu câteva alte jaloane, și asta ne-a adus o penalizare de 330 de milioane de euro, pe care, până la sfârșitul lui noiembrie, va trebui să o recuperăm", a mai declarat Anastasiu.