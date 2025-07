Măsurile propuse de PSD pentru „pachetul fiscal 2”: Suprataxarea averilor, ridicarea pragului pentru CASS pe pensii la 4.000 de lei

PSD a făcut mai multe propuneri pentru „pachetul 2” de măsuri fiscale. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Partidul Social Democrat anunță măsurile pe care le va propune în Coaliție pentru „pachetul fiscal 2”.

Printre acestea se numără „taxarea marilor averi”, blocarea înstrăinării profiturilor în cazul corporațiilor multinaționale, impozitarea suplimentară cu 20% a veniturilor „nesimțite” din Consiliile de Administrație și creșterea amenzilor pentru munca la negru.

De asemenea, social democrații propun mai multe măsuri care „să corecteze” primul pachet fiscal.

Măsurile propuse de PSD pentru „pachetul fiscal 2”

Suprataxarea capitalului și a marilor averi. Stoparea înstrăinării profitului

PSD cere taxarea mai mare a capitalului si a marilor averi pentru „a echilibra povara fiscala, care acum este pusa majoritar pe cei săraci, pe clasa de mijloc si pe companiile care isi platesc la timp impozitele si taxele.”

Blocarea înstrăinării profiturilor în cazul corporațiilor multinaționale - cheltuielile cu serviciile de consultanță, management și administrative externe prestate de persoane nerezidente si intragrup transfrontaliere in Romania devin nedeductibile, ca să stopăm optimizările fiscale

Stoparea fenomenului firmelor păstrate artificial pe pierdere an de an – generalizarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de 0,5% pentru toate companiile plătitoare de impozit pe profit, altele decât cele supuse IMCA actual. Este o măsură de echitate fiscală față de microîntreprinderile care plătesc deja impozit pe cifra de afaceri

Suprataxtarea marilor averi – triplarea impozitului pe casele de peste 500.000 de euro și pe limuzinele de peste 75.000 de euro

Majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt

-impozit de 10%, în cazul în care instrumentul financiar (acțiuni, obligațiuni, etc) este deținut mai mult de un an și 16%, în cazul în care instrumentul financiar este deținut mai puțin de un an (de la 1% si 3% in prezent)

Mărirea de la 10% la 16 % a impozitării pe câștigurile pe veniturile din criptomonede - deţinerile investitorilor români în piaţa crypto au ajuns la minimum 5-10 miliarde de dolari după ce preţul bitcoin a trecut de pragul de 100.000 de dolari

Creșterea impozitului pe dobânzile bancare de la 10 la 16% la depozitele care, insumate, depăsesc 100.000 de euro - sunt 86.000 români bogați care au depozite de peste 100.000 euro

Descurajarea industriei jocurilor de noroc - Impozitarea tranzacțiilor la jocuri de noroc, pariuri si jocuri online. 5% din orice tranzacție realizată de bănci sau procesatori de plăți către un operator de jocuri de noroc, pariuri sau site-uri/aplicații de jocuri online.

Stoparea dezmățului financiar în companiile de stat

Premierul trebuie să se asigure ca orice modificare a legislației guvernanței corporative, care este considerată jalon inchis în PNRR și dosar încheiat la OCDE, să nu provoace returnarea a 1,2 miliarde de euro către CE si să pună in pericol aderarea României la OCDE. Altfel spus, măsurile strict populiste care sună bine, dar pun în pericol banii europeni ai țării trebuie evitate. PSD propune soluții fezabile care nu intră în contradiciție cu normele OCDE

Limitarea la un singur Consiliu de Administrație/Consiliu de Supraveghere per persoană – este cea mai simplă formă de descurajare a vânătorii de posturi bine-remunerate la companiile de stat

Limitarea câștigurilor unor membrii CA/CS – este vorba despre membrii executivi provizorii, unde propunem limitate la un singur câștig salarial mediu brut pe ramură, deoarece aceștia nu au criterii de performanță

Impozitarea suplimentară de 20% pe veniturile nesimțite ale membrilor CA/CS (pe diferența dintre îndemnizația actuala și cea a președintelui țării).

Plan prioritar de operaționalizare a AMEPIP – până în luna noiembrie, ca să încasăm cele peste 320 milioane de euro reținute de Comisie din Cererea de Plată 3.

Reducerea evaziunii. Stoparea insolvențelor nejustificate. Combaterea muncii la negru și gri

Evaziunea in Romania este estimata la aproximativ 10% din PIB (circa 200 de miliarde de lei), cât bugetele cumulate ale Educatiei, Sănătății și Agriculturii pe un an. Daca s-ar reduce la jumatate evaziunea fiscală și arieratele de recuperat la bugetele de stat, atunci Romania ar fi pe excedent bugetar. Estimările arata că există 1.4 milioane lucrători la gri și la negru in România. Este o crimî in ziua de azi ca un angajat să fie folosit la negru, deci să nu beneficieze de pensie, asigurare de sănătate și să nu poată lua un credit bancar.

Eficientizarea ANAF

Plan de control și de încasare a arieratelor recuperabile (37 miliarde lei) prezentat de conducerea ANAF in maxim 30 de zile pentru marii datornici - acest plan să stea la baza criteriilor de performanță ale conducerii ANAF, cu monitorizare la fiecare 2 luni (demisia Presedintelui ANAF daca nu indeplineste planul de încasări).

Matrice de risc pentru prioritizarea controalelor către agenții economici din industriile cu mare risc fiscal - astfel încât controalele sa nu se mai facă la buticuri de cartier și la IMM-uri, iar mii de mari evazioniști să nu fie controlați de ani de zile.

Folosirea tehnologiei AI si blockchain pentru analiza volumului uriaș de date fiscale disponibile, dar neutilizate – aplcarea noilor tehnologii poate eficientiza masiv activitatea ANAF, resursa umană nu este pregătită să gestioneze datele pe care le deține

Descurajarea muncii la negru și gri

Creșterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract de muncă și tot de zece ori a limitei maxime a amenzii maxime - (de la 20.000 lei la 200.000 lei /angajat fără acte) + creșterea de 10 ori limitei de amendă maximă (de la 200.000 lei la 2 milioane lei – în prezent, sunt firme care consideră că rentează să plătești jumătate din amendă decât impozitele și taxele pentru zeci sau sute de angajați)

Măsuri dure de scoatere din piață a firmelor ce practică munca la negru și gri retragerea autorizației de funcționare a firmei și sancțiune 5 ani să înființeze / să fie asociat /acționar într-o altă firmă. Anularea autorizației de construire pe șantierul pe care lucrează angajați fără acte. Retragerea licenței de functionare pentru firme din domeniul Horeca.

Înăsprirea controalelor ITM după o matrice de risc corectă - sectoarele cu risc ridicat construcții, Horeca, agricultură, comerț etc.; Inspectorii de muncă dotați cu body-cam (camere de luat vederi) similar cu Poliția Rutieră, astfel încât să poată înregistra eventuale agresiuni, amenințări, fugă etc. Echipe mixte de control : ITM, ANAF, Politie Antifraudă.

Schimbarea majoră de activitate a Inspecției Muncii – 6 ore pe teren minimum pe zi lucrătoare, mai puțin la birouri: a) Mărirea numărului de inspectori - Ex în București sunt 73 de inspectori de muncă și 300.000 de firme; b) dotarea cu auto si benzina – azi fiecare ITM are în medie 2-3 autoturisme, fiecare cu o cotă de 200 de litri de carburant pe lună, insuficient.

Eficientizarea REVISAL si a Registrului electronic al zilierilor: Pentru o persoană și un CNP să nu se permită înregistrarea a mai multor Contracte Individuale de Muncă, CIM-uri care, însumate, să nu depășească 12 ore / zi.

Stoparea abuzului de insolvențe

Propunem măsuri care să aibă drept scop eliminarea abuzului de intrare în insolvență in scopul sustragerii de la plata taxelor catre stat și tragerea la raspundere rapidă a administratorilor care devalizează firme pentru a le introduce in insolvență.

Filtru de bună-credință al judecătorului privind justificare economică reală la deschiderea procedurii de insolvență

Interzicerea accesului la insolvență pentru administratorii recidiviști

Termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate ramâne în insolvență

Sancționarea practicienilor care tergiversează procedura de insolvență

Procedură accelerată de tragere la răspundere a administratorilor de rea-credință

Interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență

Propuneri pentru corectarea unor măsuri din „pachetul 1”

Renunțarea la impunerea CASS pentru pensiile veteranilor de război, invalizilor, deținuților politici și a urmașilor acestora. In primul rând este profund imoral să-i taxezi pe cei care și-au sacrificat viața luptând pentru țară. În plus, impactul asupra bugetului este efectiv ridicol, de 0,0000056% din PIB.

Protejarea mamelor cu venituri mici prin impunerea unui prag de plată a CASS la îndemnizația pentru mame – propunem ca pragul de la care să se calculeze CASS ăn cazul mamelor să fie de la 4000 de lei, impactul este de 33 milioane de lei lunar. Doar din măsura reducerii evaziunii cu munca la negru, cu doar 35 de mii de oameni aduși in piata muncii in ultimele 4 luni ale anului 2025, cu salariul minim pe economie, putem aduce banii necesari pentru a acoperi impactul bugetar necesar pentru a corecta această măsură.

Ridicarea pragului de plata a CASS la pensii de la 3.000 lei la 4000 lei. Între 3000 si 4000 lei sunt 789.410 pensionari din sistemul asigurărilor sociale

Educație

Propunem aplicarea graduală a măsurilor din primul pachet fiscal destinate domenului educației, având în vedere protejarea celui mai important principiu – încurajarea accesului la educație pentru toti copiii.

Aplicarea etapizată a majorării normei didactice, începând cu anul școlar 2026–2027. Argumente: evitarea blocajelor in sistemul de învățământ; planificarea eficienta a resursei umane; reducerea riscului de litigii; protejarea elevilor si profesorilor din mediul rural si zone vulnerabile;

Stabilirea unei excepții clare prin care unitățile de învățământ care reprezintă singura școală dintr-o unitate administrativ-teritorială să nu fie afectate de pragul stabilit. Argumente : Educație echitabila in mediile vulnerabile; evitarea riscului de abandon scolar pentru familiile vulnerabile.

Interzicerea comasării unităților aflate la distanțe mai mari de o rază rezonabilă.

Limitarea numărului maxim de beneficiari primari ai educației/personal în subordinea aceleiași conduceri

Stabilirea unor praguri diferențiate și în funcție de nivelul de dezvoltare socioeconomic al localității. Argumente: distincția între urban dezvoltat, urban defavorizat, rural și rural izolat (ex.: urban dezvoltat – 500 elevi, urban defavorizat – 400 elevi, rural – 300 elevi, rural izolat – 250 elevi).

Menținerea unor limite maxime inferioare pentru clasele care includ elevi cu cerințe speciale În cazul grupelor și claselor în care sunt integrați copii cu cerințe educaționale speciale, se pot prevedea efective maxime mai reduse decât în restul învățământului de masă.

Stabilirea unui număr maxim pentru clasele simultane si limitarea lor a anumite cicluri de invatamant. Interdicția formării claselor simultane în clasele terminale

Degrevarea parțială a normei didactice in functie de dimensiunea, specificul și complexitatea activității personalului didactic de conducere, indrumare si control

Stabilirea unei grile distincte de plată orară majorată, aplicabil exclusiv activităților didactice desfășurate în unitățile de învățământ din zone izolate.