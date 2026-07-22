Bloomberg: Putin a trasat un nou obiectiv armatei ruse. Ce trebuie să îi obțină generalii până la finalul anului

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Rusia nu mai intenționează să returneze Ucrainei o parte din teritoriile sale ocupate ca parte a vreunui acord de încheiere a războiului și intenționează să mențină zonele ocupate din regiunile Sumî și Harkov ca zonă tampon, relatează Boomberg, citând surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestor surse, Vladimir Putin încă urmărește să cucerească întregul Donbas și consideră că negocierile pot fi reluate numai după atingerea acestui obiectiv. Astfel, Putin vrea cucerirea teritoriului până la sfârșitul acestui an.

Ministerul Apărării l-a asigurat pe președinte că va obține controlul deplin asupra părții rămase din regiunea Donețk până la sfârșitul anului, a clarificat una dintre sursele agenției. Cu toate acestea, o sursă apropiată departamentului militar rus a numit acest interval de timp prea optimist și a declarat că mulți militari consideră că finalizarea operațiunii în 2027 este mai realistă.

Conform surselor, Putin a abandonat ideea anterioară a unui schimb teritorial după ce a decis că acordurile informale încheiate cu președintele american Donald Trump la summitul de la Anchorage din august 2025 nu mai sunt valabile. Rusia a susținut că Ucraina trebuia să renunțe la Donbas în schimbul restituirii zonelor ocupate din regiunile Sumî și Harkov. Washingtonul a negat existența unor astfel de acorduri.

Un factor suplimentar a fost decizia lui Trump de a susține un proiect de lege care impune tarife de până la 100% celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești. Poziția de înăsprire a Kremlinului a fost influențată și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, care au dus la o criză a combustibililor în țară, au adăugat sursele.

Negocierile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului au stagnat efectiv în februarie, când administrația Trump și-a mutat atenția asupra conflictului cu Iranul. În iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit o întâlnire personală lui Putin într-o scrisoare deschisă, dar Putin a respins oferta, declarând că armata rusă trebuie să continue să „lucreze”.

Ucraina pledează pentru încetarea ostilităților de-a lungul liniei frontului existente și respinge cererile de a-i preda lui Putin teritoriul rămas din regiunea Donețk, pe care trupele rusești nu au putut să-l ocupe din 2014.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile cu drone și rachete împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene. Lupte aprige continuă lângă Kostiantynivka, în regiunea Donețk - un centru logistic important din punct de vedere strategic, a cărui capturare ar deschide calea pentru armata rusă de a ajunge la principalele linii defensive ale Ucrainei din Kramatorsk și Sloviansk.

Conform estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, Rusia controlează în prezent aproximativ 80% din regiunea Donețk. Cu toate acestea, în ritmul actual de avans, nu este clar dacă va putea vreodată să o cucerească complet, au remarcat analiștii.