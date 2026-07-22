Camere cu inteligență artificială vor fi amplasate pe autostradă, în Italia. Detectează imediat ceea ce până acum rămânea neobservat

Un sistem electronic de ultimă generație, bazat pe inteligenţa artificială va fi instalat pe autostrada Florența-Pisa-Livorno, în Italia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un dispozitiv, bazat pe inteligenţă artificială şi capabil să identifice automat unele dintre cele mai periculoase încălcări ale regulilor de circulație este testat pe autostrada Florența-Pisa-Livorno, în Italia. Testul va dura nouăzeci de zile, însă fără să se aplice deocamdată amenzi, în acest moment autorităţile vor să evalueze doar fiabilitatea sistemului.

Un sistem electronic de ultimă generație va fi instalat pe autostrada Florența-Pisa-Livorno. Este o cameră bazată pe inteligență artificială, concepută pentru a detecta automat unele dintre cele mai frecvente și periculoase încălcări ale regulilor de circulație: utilizarea smartphone-ului în timpul conducerii, nepurtarea centurii de siguranță, lipsa asigurării și inspecțiile tehnice expirate, relatează Corriere della Sera. Un lucru este sigur, însă: cel puțin deocamdată, nu se vor da amenzi.

Orașul Florența, care administrează cel mai aglomerat drum principal din Toscana, pe care circulă zilnic de zeci de mii de mașini și vehicule grele, a dat undă verde pentru testare, acordând zona pentru instalarea camerelor. Autorizația prevede o perioadă maximă de 90 de zile, reînnoibilă o singură dată, după care eficacitatea, fiabilitatea și precizia sistemului vor fi evaluate în vederea unei potențiale implementări operaționale.

Ce controlează camera

Dispozitivul este amplasat în interiorul unei structuri metalice amplasate pe autostradă. De acolo, dispozitivul monitorizează ambele direcții de circulație monitorizând continuu vehiculele care trec în acea zonă. În centrul proiectului se află un sistem de inteligență artificială care analizează imaginile înregistrate de camere video de înaltă rezoluție.

Algoritmul este capabil să detecteze:

- utilizarea de către șofer a unui smartphone sau a altor dispozitive electronice, o cauză majoră de distragere a atenției în timpul conducerii;

- nepurtarea centurii de siguranță, fie de către șofer, fie de către pasagerul din față;

- valabilitatea asigurării, prin recunoașterea automată a plăcuței de înmatriculare;

- inspecția periodică a vehiculului.

Monitorizarea se va efectua 24 de ore pe zi, iar dispozitivele de înaltă definiție sunt de fapt echipate cu iluminare în infraroșu, care vor permite obţinerea unor imagini clare chiar și noaptea și în orice condiții de lumină.

Cum s-a născut proiectul

Cererea de instalare a venit de la o companie specializată în dispozitive de control al traficului, Sodi Scientifica, care testase deja tehnologia pe mai multe drumuri municipale și provinciale din Toscana. Următorul pas a fost extinderea testului pe un drum arterial rapid și cu trafic intens, precum Fi-Pi-Li. Volumul mare de trafic face ca autostrada să fie un platformă de testare ideală pentru evaluarea performanței sistemului în condiții reale.

Motivul pentru care, deocamdată, nu vor exista sancțiuni

În faza de testare, nu vor exista consecințe practice pentru șoferi. Pe parcursul perioadei de testare de trei luni, sistemul nu va trimite niciun raport de încălcare către organele de drept și, în consecință, nu va duce la aplicarea automată a unor amenzi administrative. Camerele vor servi exclusiv la colectarea de date și la măsurarea performanței tehnologiei. Accentul va fi pus pe trei aspecte: capacitatea sistemului de a recunoaște corect imaginile, acuratețea sa în identificarea încălcărilor și capacitatea algoritmului de a rezista la un volum mare de vehicule. Abia după finalizarea testului va fi posibil să se stabilească dacă tehnologia este suficient de bună pentru a fi utilizată în viitor în sprijinul activităților de aplicare a legii.

Cum s-ar putea schimba gestionarea sancțiunilor

Astăzi, amenzile pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, nepurtarea centurii de siguranță sau pentru asigurarea expirată se dau după un control direct al unei patrule. Odată cu introducerea sistemelor automate, precum cel testat pe autostrada Fi-Pi-Li, nu va mai fi necesar să fii oprit de poliția rutieră. Dacă sistemul este aprobat, imaginile clare vor fi suficiente pentru a duce la emiterea unei amenzi, așa cum este deja cazul în cazul depășirii vitezei excesive. Chiar și o simplă privire pe telefon în timp ce aștepți în trafic, considerată în mod fals inofensivă, ar putea fi supusă unei amenzi. Pe lângă comportamentul la volan, camerele inteligente vor putea analiza regularitatea asigurării auto și a ITP-ului în timp real: plăcuța de înmatriculare va fi citită automat și comparată cu bazele de date pentru a verifica dacă vehiculul are un ITP la zi și o asigurare activă.

Problema confidențialității

Un sistem care înregistrează continuu mii de vehicule ridică inevitabil problema protecției datelor cu caracter personal . Studiul a fost autorizat pentru o perioadă limitată și cu scopul declarat de a testa tehnologia. Acest domeniu de aplicare implică obligații privind gestionarea și stocarea imaginilor și accesul la date numai de către personalul autorizat, în conformitate cu liniile directoare ale Autorității italiene pentru protecția datelor privind supravegherea video și controlul traficului. Cu toate acestea, acesta este un aspect care este probabil să cântărească puternic în dezbatere și, așa cum se menționează în unele publicații din industrie, va trebui definit cu precizie în documentele care guvernează studiul. Orice implementare la scară largă a acestor instrumente va necesita un cadru de reglementare dedicat, capabil să reglementeze aprobarea dispozitivelor, metodele de determinare a încălcărilor și prelucrarea imaginilor colectate.