Rusia interzice zborurile de tranzit prin Moscova şi reduce altitudinea maximă permisă pentru avioanele de pasageri

Rusia interzice zborurile de tranzit prin Moscova şi reduce altitudinea maximă permisă pentru avioanele de pasageri. FOTO: Profimedia Images

Agenţia de stat rusă pentru transportul aerian, Rosaviaţia, a redus la aproape jumătate altitudinea maximă permisă pentru avioanele civile în spaţiul aerian al Moscovei şi a interzis zborurile de tranzit prin capitala rusă.

Altitudinea maximă permisă pentru zborul aeronavelor civile a fost redusă de la 8.550 de metri la 4.900 (de la nivelul de zbor 280 la nivelul 160) până pe 26 august în apropierea aeroporturilor moscovite Şeremetievo, Vnukovo şi Domodedovo, potrivit informaţiilor publicate miercuri de ziarul rusesc Kommersant, citat de Agerpres.



"Măsurile au fost luate pentru a garanta siguranţa zborurilor", au declarat surse de la Rosaviaţia pentru ziarul rus, care menţionează că noile reguli au intrat în vigoare din 11 iulie. Sursele ziarului prevăd că aceste măsuri vor fi prelungite şi extinse şi la alte regiuni.



Modificările s-au făcut la iniţiativa Ministerului rus al Apărării, iar interzicerea zborurilor de tranzit ar trebui să reducă semnificativ numărul zborurilor în zonă. Totodată, altitudinea maximă va permite aeronavelor să aterizeze mai repede în caz de urgenţă.



Din iunie, Rosaviaţia, tot la iniţiativa Ministerului Apărării, a interzis zborul avioanelor de mici dimensiuni la altitudini sub 5.200 de metri în Rusia centrală.



Potrivit calculelor Kommersant, în baza unor aprecieri făcute de mai multe companii aeriene naţionale, aceste măsuri au un anumit impact financiar asupra societăţilor aeriene, întrucât, la altitudini mai mici, consumul de combustibil şi durata zborurilor cresc, pe lângă faptul că se majorează riscul de coliziune cu păsările şi între aeronave.



Unele companii aeriene ruse se plâng de situaţia dificilă în care se află de la începutul crizei din cauza lipsei de combustibil, provocată de atacurile constante ale ucrainenilor asupra infrastructurii petroliere.



Compania aeriană Azimuth, care operează în sud-vestul ţării, a semnalat situaţia critică generată de lipsa combustibilului pentru aviaţie, care a dus la o scădere drastică a rentabilităţii economice a zborurilor.



De la începutul războiului în Ucraina în 2022, companiile ruse de transport aerian operează cu mari dificultăţi din cauza anulării rutelor către Occident, a închiderii constante a spaţiului aerian şi a aeroporturilor ca urmare a atacurilor ucrainene cu drone, precum şi a lipsei pieselor de schimb pentru avioane, ca urmare a sancţiunilor internaţionale impuse Moscovei.