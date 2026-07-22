Patru licee din România introduc o nouă calificare din anul școlar 2026-2027: Elevii vor putea învăța meseria de „grădinar urban”

2 minute de citit Publicat la 14:40 22 Iul 2026 Modificat la 14:40 22 Iul 2026

Elevii de liceu din România vor putea să obțină calificarea în meseria de grădinar urban. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O nouă calificare profesională apare în oferta liceelor tehnologice din România. Din anul școlar 2026-2027, elevii din mai multe județe vor putea opta pentru meseria de „grădinar urban”, o specializare gândită pentru a răspunde nevoii tot mai mari de întreținere și dezvoltare a spațiilor verzi din orașe.

Programul va fi disponibil în mai multe unități de învățământ tehnologic din țară, potrivit unei informări publicate de WorldSkills România pe Facebook, săptămâna trecută, iar unul dintre licee are deja o clasă pilot în derulare.

Inițiativa vine după introducerea oficială în sistemul național de educație a calificării profesionale „Grădinar urban”.

Unitățile de învățământ care vor pregăti elevi pentru această calificare sunt:

Liceul Tehnologic Aiud – unde, din septembrie 2026, va începe anul II al programului, după o clasă pilot lansată în 2025;

– unde, din septembrie 2026, va începe anul II al programului, după o clasă pilot lansată în 2025; Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, județul Ilfov ;

; Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu ;

; Liceul Tehnologic Topraisar.

De asemenea, Liceul „Demostene Botez” Trușești va introduce un curs de dezvoltare a ofertei școlare (CDOȘ) bazat pe calificarea „Grădinar urban” (n.r. ca materie opțională).

Ce va învăța un grădinar urban

Noua calificare face parte din domeniul de pregătire profesională Agricultură și este o calificare de nivel 3 în Cadrul Național al Calificărilor, corespunzătoare domeniului horticultură.

Elevii vor putea dobândi competențe pentru activități precum:

amenajarea și întreținerea spațiilor verzi urbane;

îngrijirea plantelor ornamentale;

lucrări de horticultură în mediul urban;

utilizarea echipamentelor și utilajelor specifice;

gestionarea zonelor verzi din orașe.

Necesitatea unei astfel de calificări vine din dezvoltarea accelerată a orașelor și din problema întreținerii spațiilor verzi publice — parcuri, grădini urbane, scuaruri sau zone plantate între clădiri.

Profesorii au făcut pregătire practică înainte de a preda noua calificare

Înainte ca specializarea să ajungă în clase, profesorii care vor preda această calificare au participat la un program intensiv de formare.

Potrivit WorldSkills România, 11 profesori din județele Ilfov, Hunedoara, Botoșani și Alba au urmat un stagiu de pregătire de 40 de ore, organizat la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești.

Cadrele didactice au lucrat alături de peisagiștii Diana Culescu și Mihai Culescu, într-un program care a combinat pregătirea teoretică cu activități practice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.

O meserie nouă pentru orașele care au nevoie de mai mult verde

Inițiatorii proiectului spun că meseria de grădinar urban poate deveni o soluție pentru comunitățile care au nevoie de specialiști capabili să gestioneze corect spațiile verzi.

Spre deosebire de grădinăritul tradițional, această calificare este adaptată mediului urban, unde plantele trebuie integrate în spații limitate, afectate de poluare, temperaturi ridicate și schimbări climatice.

Noua specializare apare într-un moment în care administrațiile locale investesc tot mai mult în regenerarea urbană, extinderea zonelor verzi și proiecte de adaptare a orașelor la efectele schimbărilor climatice.

Meseria de grădinar, una dintre cele mai greu de înlocuit de către inteligența artificială

Într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, meseriile care presupun muncă practică, adaptare permanentă și intervenții în mediul real sunt considerate printre cele mai dificil de automatizat.

Grădinăritul este unul dintre domeniile în care tehnologia poate ajuta, dar nu poate înlocui complet experiența umană, spun specialiștii.

Un grădinar trebuie să observe starea plantelor, să interpreteze condițiile solului, să țină cont de climă, anotimp, lumină și particularitățile fiecărui spațiu verde.

În mediul urban, rolul acestui specialist devine și mai complex. Întreținerea unui parc, a unei grădini comunitare sau a unui spațiu verde dintre blocuri presupune decizii luate pe teren, adaptate la situații care se schimbă permanent.

Deficitul de specialiști în meserii practice este o problemă semnalată în mai multe domenii, în timp ce cererea pentru oameni calificați rămâne ridicată.

Prin introducerea calificării de „grădinar urban”, liceele tehnologice încearcă să pregătească o nouă generație de specialiști pentru orașele viitorului - orașe în care spațiile verzi vor avea un rol tot mai important pentru calitatea vieții.