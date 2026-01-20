Meserii bănoase pe care AI nu le poate fura, dar nici oamenii nu le caută

Invitație de nuntă realizată manual. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii. Automatizarea a ajuns în supermarketuri, în cabinete medicale, în agricultură și în birouri, iar multe joburi dispar sau se transformă. Cu toate acestea, există meserii extrem de bine plătite pe care AI nu le poate înlocui, dar pe care tot mai puțini oameni sunt dispuși să le practice.

Un exemplu este una dintre cele mai vechi și mai precise meserii din lume: gravura manuală pentru tipărirea papetăriei de lux. Este un domeniu în care o greșeală mai mică decât grosimea unui fir de păr poate distruge zile întregi de muncă, iar tehnologia modernă nu a reușit să înlocuiască mâna umană.

În centrul acestui meșteșug aflat pe cale de dispariție se află Crane Stationery, o companie americană cu o istorie de peste 200 de ani. De-a lungul timpului, Crane a realizat invitații pentru Statuia Libertății și corespondență personalizată pentru celebrități precum Jimmy Fallon. Astăzi, însă, compania se confruntă cu o criză majoră de personal, potrivit DailyMail.

În prezent, la Crane au mai rămas doar aproximativ 12 gravori, iar cel puțin unul urmează să se pensioneze. În urmă cu două decenii, compania avea de două ori mai mulți specialiști. Problema nu este inteligența artificială sau automatizarea, ci lipsa oamenilor dispuși să învețe și să se dedice unui meșteșug extrem de solicitant, care necesită ani de formare și un nivel aproape obsesiv de perfecțiune.

Ce salariu ajunge să câștige un gravor certificat

Procesul presupune gravarea manuală a unor linii extrem de fine în plăci de cupru, folosite ulterior pentru tipărirea invitațiilor, cărților de vizită și a papetăriei personalizate. Deși laserele pot fi folosite pentru realizarea plăcilor inițiale, cele mai importante ajustări sunt făcute exclusiv manual. Gravorii trebuie să corecteze fiecare linie, să regleze prese vechi de peste un secol și să țină cont de umiditate, temperatură și imperfecțiunile mecanice ale echipamentelor.

Fiecare culoare necesită o placă separată, iar dacă una singură este decalată — uneori cu o eroare invizibilă pentru ochiul liber — întregul proces trebuie reluat de la zero. Un ucenic poate petrece un an întreg doar pentru a stăpâni o singură culoare, lucrând până la opt ore pe zi în picioare, la prese antice. Aproximativ jumătate dintre cei care încep programul de pregătire renunță sau nu reușesc să atingă standardele cerute.

Deși este un domeniu imposibil de automatizat, salariile nu sunt spectaculoase la început. Ucenicii pornesc de la 18,50 dolari pe oră, iar un gravor certificat ajunge la aproximativ 60.000 de dolari pe an. Conducerea companiei a majorat salariile, a îmbunătățit beneficiile și a introdus decontarea transportului, însă interesul rămâne scăzut. După cum spune directorul Crane, pentru a face această meserie „trebuie să trăiești într-o stare de perfecțiune în fiecare zi”.

Grădinarul, meseria ignorată pe care AI nu o poate înlocui

O altă meserie pe care inteligența artificială nu o va putea înlocui este cea de grădinar. Deși este considerată o muncă „simplă”, realitatea arată exact contrariul. Grădinarii sunt tot mai căutați, inclusiv în țări europene care oferă salarii ridicate chiar și fără a cere studii superioare, însă se confruntă cu un deficit major de forță de muncă.

Munca presupune adaptare permanentă la condițiile din teren, la climă, sol, plante și anotimpuri — variabile pe care niciun algoritm nu le poate gestiona complet. Este o activitate fizică, practică, bazată pe experiență și decizii luate pe loc, imposibil de standardizat sau automatizat integral.

Cu toate acestea, tot mai puțini tineri aleg această meserie, deși oferă stabilitate, venituri bune și siguranța că nu poate fi „furată” de AI. Lipsa de interes vine, din nou, din refuzul de a face muncă fizică și din dorința unor rezultate rapide, fără ani de acumulare a experienței.

Meseriile viitorului: Locuri de muncă la care aproape nimeni nu se gândește

Situația nu este singulară. În Statele Unite există meserii plătite chiar și cu 120.000 de dolari pe an pentru care nu se găsesc candidați, inclusiv în industria auto, unde mii de posturi rămân neocupate. În Europa, unele țări oferă salarii de până la 8.100 de euro pe lună pentru muncă practică, fără a cere studii superioare, dar se confruntă cu un deficit masiv de forță de muncă.

Tot mai mulți antreprenori și lideri de afaceri avertizează că adevărații câștigători ai viitorului vor fi meseriașii. Sudorii, tehnicienii, lucrătorii specializați și artizanii sunt greu de înlocuit de algoritmi, iar cererea pentru ei crește constant. Chiar și miliardari din industrie își îndeamnă copiii să învețe meserii practice pentru a înțelege valoarea muncii reale.

Într-o lume în care inteligența artificială preia sarcini tot mai complexe, paradoxul este clar: meseriile pe care AI nu le poate „fura” sunt tocmai cele pe care oamenii nu le mai vor. Deși sunt bine plătite, stabile și imposibil de automatizat, ele cer răbdare, disciplină și ani de formare — lucruri tot mai rare în societatea actuală orientată spre rezultate rapide.