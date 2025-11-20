Țara europeană care oferă salarii de până la 8.100 € pe lună, fără studii. Se caută 85.000 de muncitori

1 minut de citit Publicat la 10:07 20 Noi 2025 Modificat la 10:07 20 Noi 2025

Țara se confruntă cu o lipsă majoră de forță de muncă. Foto: Getty Images

Este oare iarba mai verde în altă parte? În Elveția, se pare că da. Acolo, unele meserii care nici măcar nu cer diplomă sunt foarte apreciate și, mai ales, foarte bine plătite, scrie Marie France.

Țara se confruntă cu o lipsă majoră de forță de muncă și a început să recruteze masiv: aproximativ 85.000 de muncitori sunt căutați, inclusiv în meserii care nu cer absolvirea unei școli profesionale sau universitare, cu salarii care pot ajunge la 6.500 euro pe lună.

Ce caută angajatorii elvețieni?

Procesul de angajare este simplu: se aplică prin agenții de recrutare locale, care te îndrumă spre posturile potrivite. Cei care locuiesc în Franța și lucrează în Elveția sunt considerați frontalieri și beneficiază de anumite avantaje, dar și de reguli privind asigurarea de sănătate, alocațiile, pensia și șomajul.

Pentru a avea șanse mari, este util să cunoști limba (franceză, germană sau italiană, în funcție de regiune) și să adopți valorile locale: punctualitate, precizie, autonomie. Dacă le stăpânești, ai mari șanse să fii angajat chiar și fără diplomă.

În ce domenii poți câștiga bine fără studii?

În Elveția, multe meserii sunt accesibile fără diplomă, mai ales datorită învățării la locul de muncă. Cele mai deschise domenii sunt:

Meserii: tâmplărie, instalații sanitare, electricitate, zugrăvit

Restaurante și hoteluri: ospătari, bucătari, personal de curățenie

Construcții: zidari, dulgheri, muncitori acoperișuri

Auto: mecanici, tinichigii, vânzători auto

Îngrijire și asistență: interne, îngrijitori fără diplomă

Exemple de salarii pentru joburi fără diplomă: