"Este o descoperire extrem de rară". Un pandantiv vechi de 1.300 de ani, din plumb şi gravat cu o menoră, a fost găsit la Ierusalim

Pandantivul antic, decorat pe ambele părți cu o menoră cu 7 brațe. Sursa colaj foto: captură video YouTube/Israel Antiquities Authority Official Channel

O descoperire impresionantă s-a făcut la Ierusalim. Arheologii israelieni au găsit un pandantiv vechi de 1.300 de ani, din plumb şi gravat pe ambele părţi cu o menoră cu șapte brațe, în cadrul unor săpături ample efectuate în apropierea Muntelui Templului din oraşul sfânt, a relatat Le Figaro. Menora este un sfeşnic cu şapte braţe, fiind unul dintre cele mai vechi simboluri evreieşti. Potrivit oficialilor de la Autoritatea pentru Antichităţi din Israel (AAI), acesta este doar al doilea pandantiv de acest tip descoperit vreodată. Primul fiind un pandantiv bizantin din aur reprezentându-l pe împăratul Iustinian al II-lea, datând din secolul al VI-lea.

Pandantivul antic din plumb, care ar data din secolele VI - VII, a fost găsit în Parcul Arheologic Davidson din Ierusalim. Conform sursei citate, această descoperire ar putea prezenta un mare interes istoric, întrucât orașul sfânt, aflat pe atunci sub stăpânire bizantină, era interzis evreilor.

Arheologii Autorităţii pentru Antichităţi din Israel (AAI) au găsit artefactul în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, situat în Ierusalim. Totul s-a întâmplat în colaborare cu reprezentanţi de la Fundaţia Oraşului lui David şi Societatea pentru Restaurarea şi Dezvoltarea Cartierului Evreiesc. "În timp ce săpam în interiorul unei structuri vechi, am zărit brusc ceva diferit", a declarat unul dintre muncitorii care lucrau la situl Cetăţii lui David, înainte de a-i prezenta obiectul lui Esther Rakow-Mellet, directoarea zonei.

Pandantivul vechi de 1.300 de ani, din plumb şi gravat cu o menoră pe ambele părţi, era îngropat în interiorul unei clădiri bizantine.

Datând din secolele VI-VII, acest obiect ar fi aparţinut unui bărbat evreu din perioada bizantină, o epocă în care accesul în oraş le era interzis. Potrivit AAI, acesta este doar al doilea pandantiv de acest tip descoperit vreodată. Primul fiind un pandantiv bizantin din aur reprezentându-l pe împăratul Iustinian al II-lea, datând din secolul al VI-lea.

Potrivit AAI, un studiu arheologic a dezvăluit că pandantivul conţine aproximativ 99% plumb.

Conform cercetătorilor Autorităţii Israeliene pentru Antichităţi, "un pandantiv din plumb pur, decorat cu o Menorah, este o descoperire extrem de rară. Cercetările au identificat pandantive din sticlă şi alte metale decorate cu o Menorah, dar nu cunoaştem decât un singur alt pandantiv în lume care poartă simbolul Menorah, din plumb. Acest pandantiv, de origine necunoscută, este păstrat la Walters Art Museum din Baltimore, Statele Unite".

Doctorul Yuval Baruch, care conduce săpăturile arheologice la sit, susţine că "alegerea de a folosi plumbul, în locul unuia dintre metalele cele mai comune pentru fabricarea bijuteriilor, sugerează că proprietarul obiectului îl purta ca amuletă, şi nu ca bijuterie".

Această ipoteză pare credibilă, deoarece, potrivit cercetătorului, "plumbul era considerat un material obişnuit şi deosebit de popular pentru fabricarea amuletelor în acea perioadă".

Pandantivul are un mic inel care indică faptul că poate fi purtat ca colier. Este decorat cu o Menorah cu şapte braţe, simbol religios al iudaismului, cu o parte bine conservată şi alta într-o stare mai puţin bună.

Doctorul Yuval Baruch a mai menţionat că: "În perioada bizantină, Menora a devenit un simbol al memoriei naţionale şi exprima aşteptarea unei renaşteri naţionale în rândul comunităţilor evreieşti din Ţara Israelului; în diaspora, ei au adoptat-o exact în acelaşi mod".

În plus, specialistul a mai subliniat că există din ce în ce mai multe dovezi arheologice că "evreii, în ciuda tuturor interdicţiilor şi dificultăţilor care le-au fost impuse, au găsit mijloace de a ajunge la Ierusalim".