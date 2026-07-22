Rămâi fără permis în Grecia și primești o amendă de 350 de euro dacă lași motorul pornit inutil. Ce trebuie să știe turiștii

2 minute de citit Publicat la 14:36 22 Iul 2026 Modificat la 14:58 22 Iul 2026

Mai multe state europene sancționează funcționarea inutilă a motorului la ralanti, iar Grecia se numără printre ele. Foto: Getty Images

Șoferii care își lasă mașina cu motorul pornit în timp ce staționează în anumite zone riscă sancțiuni severe în Grecia. Noul Cod Rutier prevede, în anumite situații, o amendă de 350 de euro, precum și suspendarea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare pentru 30 de zile, potrivit carandmotor.gr.

Pe lângă riscul de sancțiuni, specialiștii avertizează că funcționarea îndelungată a motorului la ralanti poate provoca și probleme tehnice, dar și un consum inutil de combustibil.

De ce nu este recomandat să lași motorul pornit la ralanti

Există numeroase mituri potrivit cărora este mai economic să lași motorul pornit decât să îl oprești și să îl repornești. În realitate, acest lucru nu este valabil în majoritatea cazurilor.

Experții spun că, dacă motorul funcționează la ralanti mai mult de 30 de secunde, consumul de carburant devine mai mare decât în cazul în care acesta este oprit și repornit ulterior. Cantitatea exactă de combustibil consumată diferă în funcție de modelul mașinii și de tipul motorului.

Funcționarea îndelungată la ralanti poate avea și efecte negative asupra vehiculului. Motorul produce mai multe reziduuri decât în timpul funcționării normale, iar depunerile se pot acumula în interiorul acestuia, afectând componente importante, precum catalizatorul sau filtrul de particule.

În plus, uleiul de motor își pierde mai repede proprietățile de lubrifiere, ceea ce poate impune schimbarea acestuia mai devreme decât intervalul recomandat de producător.

Motorul pornit înseamnă și mai multă poluare

Pe lângă consumul inutil de combustibil, un motor care funcționează fără ca mașina să se deplaseze continuă să emită gaze de eșapament.

Aceste emisii afectează atât ocupanții vehiculului, mai ales dacă geamurile sunt deschise, cât și persoanele aflate în apropiere. Cantitatea de dioxid de carbon și alte noxe diferă de la un model de automobil la altul, însă impactul asupra mediului există în toate cazurile.

Ce prevede noul Cod Rutier din Grecia

Mai multe state europene sancționează funcționarea inutilă a motorului la ralanti, iar Grecia se numără printre ele.

Conform articolului 33 din noul Cod Rutier elen, care reglementează circulația pe autostrăzi, drumuri expres și în tuneluri, șoferii sunt obligați să oprească motorul dacă vehiculul rămâne imobilizat pentru o perioadă mai lungă de timp în interiorul unui tunel.

Cei care nu respectă această obligație riscă:

o amendă de 350 de euro;

suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile;

reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru aceeași perioadă.

Scopul măsurii este reducerea acumulării gazelor de eșapament în spațiile închise, unde acestea pot reprezenta un pericol pentru sănătatea participanților la trafic.

Reguli diferite în alte state europene

Și alte țări din Europa au introdus restricții privind funcționarea inutilă a motorului la ralanti.

De exemplu, în Spania, numeroase orașe sancționează această practică, însă nu există o reglementare unitară la nivel național. Fiecare municipalitate poate stabili propriile reguli și propriul nivel al amenzilor, în funcție de politicile locale privind protecția mediului și reducerea poluării.