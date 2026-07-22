Guvernul face recurs după blocarea Legii salarizării la Curtea de Apel București. Pîslaru: "Ieri nu am fost citați"

Dragoș Pîslaru anunță că Guvernul va face recurs la decizia prin care Curtea de Apel București a blocat legea salarizării. FOTO: Hepta

Ministerul Muncii va face recurs împotriva deciziei Curții de Apel București prin care a fost suspendată procedura privind proiectul legii salarizării, a declarat miercuri ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. El a precizat că instituția va respecta hotărârea, dar va contesta modul în care aceasta a fost luată, deoarece reprezentanții ministerului nu au fost citați.

"Ministerul Muncii ia act de decizia Curții de Apel București și o va respecta", a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar a explicat că instituția nu a inițiat și nu va iniția un proces legislativ formal privind salarizarea, deoarece un asemenea demers nu ar fi în concordanță cu atribuțiile constituționale ale Guvernului interimar. "În acest moment, nu există un astfel de proces", a subliniat Pîslaru.

Ministerul Muncii va formula însă recurs, invocând faptul că reprezentanții săi nu au fost citați în cadrul procedurii desfășurate marți.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, instituția nu contestă pe fond cele stabilite de Curtea de Apel București, ci procedura prin care instanța a luat decizia.

"Ministerul Muncii a fost însă solicitat de Administrația Prezidențială să participe la un exercițiu de mediere privind îndeplinirea jalonului 420 referitor la salarizare și să asigure secretariatul tehnic pentru partidele politice, astfel încât parlamentarii să își poată asuma un proiect de lege în Parlament.

Dialogul social, discuțiile cu sindicatele și întâlnirile interinstituționale, organizate pentru identificarea celei mai bune variante posibile a proiectului, sunt legitime și fac parte din atribuțiile Ministerului Muncii. Orice imixtiune în dreptul ministerului de a-și urmări obiectivele, chiar și în cadrul constituțional limitat în care funcționează actualul Guvern, ar reprezenta o piedică în calea activității Executivului. Acest lucru nu se va întâmpla însă.

Vom încerca să explicăm toate aceste lucruri", a afirmat ministrul interimar al Muncii.

După discuțiile desfășurate marți la Palatul Cotroceni, reprezentanții ministerului s-au întâlnit din nou miercuri și au identificat patru domenii esențiale în care proiectul trebuie îmbunătățit pentru a beneficia de o mai mare acceptare socială, respectiv sănătatea, educația, administrația publică și apărarea.

Pîslaru a adăugat că a transmis invitații către trei organizații sindicale din sănătate: Federația Sanitas, Federația „Solidaritatea Sanitară” și Federația Națională Sindicală "Ambulanța", dar că la discuțiile programate miercuri, începând cu ora 14:00, primii nu au venit.

Curtea de Apel București a admis marți o cerere depusă de Federația SANITAS și a dispus suspendarea procedurii referitoare la proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul publicat pe site-ul Ministerului Muncii a fost contestat de mai multe categorii de bugetari, iar PSD a anunțat că nu îl va vota în forma actuală.

După pronunțarea instanței, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a descris decizia drept "ridicolă", susținând că judecătorii au suspendat, în realitate, "un comunicat de presă". El a precizat că textul nu a fost publicat în cadrul procedurii oficiale privind proiectele legislative, procedură pe care actualul Guvern interimar nu o mai poate folosi.

"Până când vom vedea motivarea instanței, lucrurile rămân simple: dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atât timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern", a declarat Pîslaru.

Federația SANITAS a anunțat miercuri că nu va participa la discuțiile convocate de ministrul interimar al Muncii. Sindicaliștii au transmis că doresc ca dialogul social și consultările să fie purtate cu un Guvern cu puteri depline.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat însă ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Acesta a susținut că proiectul noii legi a salarizării conține prevederi neconstituționale, limitează unele sporuri pe o perioadă nedeterminată și reduce veniturile angajaților din sistemul sanitar.