O echipă de arheologi caută în Italia rămășițele unui pilot american dispărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Un tânăr aviator din cadrul Escadrilei 277 a Forțelor Aeriene ale SUA, s-a prăbușit cu avionul său în timpul unor operațiuni din cel de-al Doilea Război Mondial. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La mai bine de 80 de ani de la cel de-al Doilea Război Mondial, o echipă de arheologi americani de la Universitatea din New Orleans, condusă de profesorul Danny Ryan Gray, efectuează săpături în zona rurală a regiunii Tuscia, în Italia, pentru a recupera rămășițele pilotului Laurence J. Flory, doborât la data de 6 iunie 1944.

Amintirile ies la lumină

În localitatea Vetralla, de câteva zile, o echipă de la Universitatea din New Orleans, condusă de profesorul Danny Ryan Gray, lucrează în zona dintre Tre Croci și Noceguerra pentru a găsi orice urmă a pilotului american. Flory, un tânăr aviator din cadrul Escadrilei 277 a Forțelor Aeriene ale SUA, s-a prăbușit cu avionul său Curtiss P-40 în timp ce escorta bombardiere în timpul unor operațiuni din cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Il Messaggero.

Este vorba despre o poveste din viața reală, demnă de un film. „Tatăl meu a fost martor”, povestește un locuitor în vârstă. „Mi-a spus că avionul s-a prăbușit chiar între Tre Croci și Noceguerra și că pilotul a ars.”

Misterul şi tehnologia modernă

Zona fusese cercetată anterior, dar fără succes. Astăzi, datorită tehnicilor din ce în ce mai avansate, combinate cu relatări locale, arheologii speră să reconstituie ultimele momente ale lui Flory și să se asigure că acesta primește o înmormântare demnă.

Fiecare artefact este catalogat conform unor protocoale stricte de arheologie medico-legală, pentru a permite efectuarea analizelor științifice care facilitează identificarea. Misiunea face parte din programul DPAA (Agenția pentru Evidența Prizonierilor de Război și a Militarilor Dispăruți) al Departamentului Apărării al SUA, iar scopul acesteia este repatrierea militarilor dispăruți în conflicte trecute și restituirea lor familiilor. Principiul „Să nu lăsăm pe nimeni în urmă” Statele Unite continuă să finanțeze misiuni de acest gen în întreaga lume, respectând principiul militar „Să nu lăsăm pe nimeni în urmă”, regula conform căreia niciun soldat nu trebuie uitat vreodată.

Astăzi, arheologi, antropologi și istorici americani desfășoară activități în Europa, Asia și regiunea Pacificului, căutând militarii dispăruți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru comunitatea din Vetralla, prezența acestei expediții scoate la lumină un capitol uitat al istoriei locale. Doar prin colaborare internațională și utilizarea unor tehnici noi ar putea fi, în sfârșit, elucidat un mister vechi de opt decenii.

Dacă misiunea va avea succes, Laurence J. Flory va fi identificat și repatriat la familia sa din Statele Unite, oferind astfel o încheiere unei povești care a început pe cerul regiunii Tuscia, la 6 iunie 1944.