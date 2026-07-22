Dubai își plătește rezidenții să-și aducă în vizită rudele din străinătate. Monarhia din Golf are pierderi uriașe din cauza războiului

2 minute de citit Publicat la 13:53 22 Iul 2026 Modificat la 13:53 22 Iul 2026

Dubai. Vedere aeriană a centrului orașului. Foto: Getty Images

Emiratul Dubai anunță că oferă beneficii financiare rezidenţilor care îşi invită prietenii şi familiile în vizită, în contextul în care sectorul turistic al țării se confruntă cu mari dificultăţi în urma lunilor de război din regiune, scrie Agerpres, care citează AFP.

"Ministerul Economiei şi Turismului din Dubai a lansat (programul) 'A Dubai Invite / O invitaţie la Dubai' pentru a-i încuraja pe locuitori să devină ambasadori ai oraşului, găzduindu-i cei dragi până la sfârşitul lunii octombrie", se arată într-un comunicat de presă guvernamental, publicat pe reţeaua X.

Chiar și fără război, verile sunt, de regulă, un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, ţară predominant deşertică, unde temperaturile pot ajunge şi la 50 de grade Celsius.

Cât primesc locuitorii din Dubai dacă își conving apropiații să vină în Emirat

Site-ul web al Guvernului din Dubai precizează că rezidenţii care atrag noi vizitatori între 20 iulie şi 31 octombrie vor primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami (aproximativ 716 euro).

Beneficiile se acordă sub formă de reduceri la sejururile în hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracţii şi alte atracţii turistice.

Locuitorii emiratului trebuie să își înregistreze pe un site web specializat oaspeţii pe care doresc să îi invite, pentru a primi recompensele.

Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinaţii din regiune.

Emiratul a fost considerat mult timp o atracție pentru celebrităţi din întreaga lume, însă războiul dintre Statele Unite și Iran, care a început cu atacurile israeliano-americane de la sfârşitul lunii februarie, a distrus imaginea de stabilitate a petro-monarhiilor din Golf.

Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Teheran în bombardamente cu rachete și drone, ca represalii pentru atacurile americane de pe teritoriul iranian.

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La începutul războiului, când sezonul turistic era la momentul de vârf, Emiratele Arabe Unite - din care Emiratul Dubai face parte - au fost grav afectate de proiectilele și aparatele fără pilot iraniene.

Loviturile au vizat hotelurile de pe insula artificială The Palm şi emblematicul complex Burj Al Arab, provocând fuga turiştilor.

Deşi Emiratele nu au fost momentan implicate în recenta reluare a ostilităţilor americano-iraniene, clientela hotelurilor rămâne una predominant locală, au declarat pentru AFP surse din sectorul turismului.

În luna mai, guvernul local a alocat 400 de milioane de dolari pentru a ajuta companiile din sectorul turismului să atenueze consecinţele conflictului, după un prim pachet de ajutor, în valoare de peste 270 de milioane de dolari, acordat la sfârşitul lunii martie.