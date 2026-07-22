Un producător chinez de electrolizoare livrează în România cea mai mare comandă pe care a primit-o până acum din Europa

1 minut de citit Publicat la 15:11 22 Iul 2026 Modificat la 15:11 22 Iul 2026

Electrolizor pentru producția de hidrogen verde. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Producătorul chinez de electrolizoare BriHyNergy a expediat către un client din România un sistem de electrolizor cu membrană schimbătoare de protoni (PEM) cu o capacitate de 15 MW, marcând cea mai mare comandă a companiei pe piața europeană de până acum, potrivit Hidrogen Insight.

Livrarea reprezintă o etapă importantă pentru compania chineză, care trece de la furnizarea de componente pentru instalații de hidrogen la livrarea unor sisteme complete, integrate.

Echipamentul este destinat unui proiect românesc care ar urma să intre în funcțiune până la finalul anului 2026 și să furnizeze hidrogen pentru sectoare precum industria siderurgică, industria chimică și transportul greu.

Instalația are trei unități de câte 5 MW

Sistemul livrat de BriHyNergy folosește tehnologia PEM (Proton Exchange Membrane – membrană schimbătoare de protoni), una dintre tehnologiile utilizate pentru producerea hidrogenului prin electroliza apei folosind energie electrică.

Instalația este formată din trei unități de câte 5 MW, care utilizează aceleași echipamente auxiliare de tip „Balance of Plant” (BOP). Configurația modulară permite operarea flexibilă a echipamentelor și adaptarea producției în funcție de disponibilitatea energiei regenerabile.

Compania chineză a precizat că proiectul include proiectarea sistemului, integrarea echipamentelor și soluțiile de control necesare pentru funcționarea instalației.

Cine este clientul din România

BriHyNergy nu a anunțat oficial numele beneficiarului, locația exactă a instalației sau compania care a comandat echipamentul, însă livrarea sistemului BriHyNergy vine într-o perioadă în care România încearcă să dezvolte o industrie a hidrogenului verde, considerat o soluție pentru reducerea emisiilor în domenii unde electrificarea directă este dificilă.

Hidrogenul produs prin electroliză poate fi utilizat în industrii cu consum mare de energie, precum siderurgia și industria chimică, dar și în transporturile grele, unde bateriile electrice sunt mai dificil de utilizat pentru distanțe mari.

Proiectul românesc reprezintă și prima livrare europeană de amploare în care BriHyNergy furnizează un sistem complet de producție a hidrogenului, după ce anterior compania livrase în Europa doar componente și stack-uri de electroliză.

Companiile chineze accelerează extinderea pe piața europeană a hidrogenului

BriHyNergy, companie cu sediul în Shenzhen, este specializată în tehnologii PEM și AEM pentru electroliza apei și dezvoltă echipamente pentru producția de hidrogen verde.

Extinderea producătorilor chinezi pe piața europeană vine pe fondul creșterii cererii pentru instalații de hidrogen regenerabil și al competiției globale pentru reducerea costurilor tehnologiilor de electroliză.