Blackout în cel mai mic oraș capitală din UE. Prim-ministrul le-a cerut scuze cetățenilor. Penele de curent durează de mai multe zile

1 minut de citit Publicat la 14:52 22 Iul 2026 Modificat la 14:54 22 Iul 2026

Capitala malteză Valletta a fost afectată de penele de electricitate apărute pe fondul valului de căldură. Foto: Getty Images

Capitala malteză Valletta a rămas fără curent electric, miercuri, la o zi după ce prim-ministrul insulei a prezentat „scuze necondiționate” pentru valul de pene de electricitate care afectează toată țara de mai multe zile, relatează publicația italiană Internazionale.

„Doresc să-mi cer scuze, necondiționat, tuturor celor care au rămas fără curent electric în ultimele ore”, a declarat prim-ministrul Robert Abela, marți, după ce numeroși locuitori s-au plâns că au fost nevoiți să își petreacă noaptea fără ventilator sau aer condiționat.

Penele de curent au afectat inclusiv cabinetul prim-ministrului și alte diverse inistiuții ministeriale, precum și numeroase întreprinderi, potrivit relatărilor din presa locală.

Patronii restaurantelor malteze au declarat că au fost nevoite să arunce mâncarea la gunoi.

Meciul din UEFA Conference League dintre Floriana FC (Malta) și FC Drita (Kosovo), încheiat 1 - 1, a fost întrerupt, marți seară, din aceeași cauză.

Outages interrupt Conference League match, cause disruption in many localities https://t.co/VGJX4NQwYm pic.twitter.com/LIQTqMlIw8 — Times of Malta (@TheTimesofMalta) July 21, 2026

Miercuri, pana de electricitate a dus la suspendarea, pentru scurt timp, a procesului unui om de afaceri acuzat de implicare în uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia într-un atentat cu mașină-capcană din 2017.

De cinci zile, insula mediteraneană cu o suprafață ceva mai mare de 316 kilometri pătrați și al cărei oraș-capitală este cel mai mic din UE se află sub efectele unui val de căldură în care temperaturile au ajuns la 42 de grade.

Un record de 43,3 grade Celsius a fost atins sâmbătă.

Compania energetică de stat Enemalta a declarat că întreruperile de curent au fost cauzate de defecțiuni ale rețelei de distribuție din cauza temperaturilor extreme și a cererii record de energie electrică.

„Deși am făcut multe, provocările sunt mari. Efectele schimbărilor climatice se văd, iar temperaturile cresc constant și se mențin mai mult la praguri ridicate”, a spus premierul Abela.

Presa internațională notează că, în acest context, Partidul Naționalist, de opoziție, a cerut despăgubiri pentru daunele aduse familiilor și companiilor de disfuncționalitățile rețelei energetice.