Fritz îl acuză pe Grindeanu că "sacrifică 800 de milioane de euro din PNRR pentru a păstra controlul politic asupra ANI"

1 minut de citit Publicat la 15:16 22 Iul 2026 Modificat la 15:16 22 Iul 2026

Dominic Fritz îl acuză pe Sorin Grindeanu că vrea să păstreze "controlul politic" asupr Agenției Naționale de Integritate. Sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat la declarațiile făcute miercuri de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat că formațiunea sa nu va susține amendamentele vizând reducerea atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate, ANI.

Este vorba de amendamente depuse de USR.

"PSD nu va accepta vreodată ca USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-şi apăra penalii condamnaţi definitiv. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese", a spus liderul social-democraţilor, în contextul în care preşedintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv, luna trecută, procesul cu ANI pentru conflict de interese.

În replică, Fritz susține că PSD vrea să păstreze "controlul politic" asupra agenției respective.

Fritz: Grindeanu e gata să pună în pericol 800 de milioane din PNRR

"Ca să păstreze controlul politic al PSD asupra ANI, Sorin Grindeanu este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR.

Acești bani pot fi pierduți dacă nu este adoptată modificarea Legii incompatibilităților - un jalon din PNRR necesar pentru alinierea legislației la dreptul european.

În loc să explice de ce blochează această schimbare, Grindeanu continuă să răspândească ideea falsă că legea ar fi făcută „ca să mă scape”.

Este o afirmație lipsită de orice temei. Legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare - lucru pe care te-ai aștepta să îl știe președintele Camerei Deputaților.

Mai mult, un amendament USR precizează explicit acest lucru.

Fritz: Adevărata miză e păstrarea controlului politici asupra ANI

Atunci de ce această campanie de dezinformare?

Pentru că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra ANI. O instituție care ar trebui să aplice legea imparțial nu trebuie să decidă în funcție de interesele unui partid ce dosare sunt investigate și care rămân în sertar.

Am identificat zeci de situații de incompatibilitate în cazul unor aleși PSD care au fost ignorate, iar averi spectaculoase și achiziții de lux ridică în continuare întrebări fără răspuns și rămân necercetate.

Pentru a proteja acest sistem, Grindeanu pare dispus să sacrifice până și 800 de milioane de euro care aparțin României", a conchis liderul USR în postarea publicată pe Facebook.