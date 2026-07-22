Grindeanu acuză USR: "Au introdus amendamente în legea ANI să-i scape pe Fritz și alți membri condamnați pentru conflict de interese"

Sorin Grindeanu, președintele PSD, la o declaraţie de presă. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, într-o declaraţie de presă, partidul pe care îl conduce nu va susține amendamentele depuse de USR pe noua Lege ANI şi a acuzat că modificările propuse ar reduce atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI). "PSD nu va acepta vreodată ca USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-şi apăra penalii condamnaţi definitiv. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese", a spus liderul social-democraţilor. Luna trecută, preşedintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu ANI pentru conflict de interese.

"Ceea ce avertizam de săptămâna trecută s-a întâmplat: USR a introdus mai multe amendamente ca să-i scape pe Dominic Fritz şi alţi membrii de partid, precum viceprimarul Timişoarei, Paula Romocean, condamnaţi pentru conflict de interese. PSD nu va acepta vreodată ca, sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-şi apăra penalii condamnaţi definitiv", a declarat liderul social-democraţilor miercuri după-amiaza, în timpul conferinţei de presă.

Ulterior, oficialul a mai subliniat că amendamentele depuse de USR limitează atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.

"Am avut azi o întâlnire cu conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate şi avem o listă lungă de amendamente depuse de USR, care ştirbesc din atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate. Şi aşa ceva noi nu vom accepta! Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicţiilor privind integritatea.

Un exemplu clar este că se modifică Codul Administrativ, pentru ca aleşii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Aşa ceva este de neimaginat", a mai explicat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: "Au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime brute pe economie"

"Au introdus, de asemenea, condiţii cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl face, interdicţia de până la trei ani, aşa cum era şi până acum.

Mai mult, au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc reacţiile publice ale liderilor USR şi PNL când era vorba de introducerea pragului la abuzul în serviciu? Ia să vă dau câteva mostre! Daţi-mi voie să citez – Stelian Ion: «S-a legiferat hoţia. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu

şi toţi funcţionarii publici au semnalul acesta: că pot abuza». Cătălin Drulă: «Vor să dea drumul la furat». Ionuţ Moşteanu: «Am ieşit în stradă să oprim hoţia pregătită de Liviu Dragnea».

Acum, USR preia exact acelaşi model şi pune prag. Practic: campionii transparenţei ne arată din nou adevărata lor faţă. S-au cocoţat un val de moralitate şi se băteau cu cărămida în piept pentru integritate, acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenţiei Naţionale de Integritate asupra averilor demnitarilor.

Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maximum 5 ani. Iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică, un fel de scapă cine poate şi ine trage de timp.

De asemenea, vor să nu mai fie conflict de interese nici când dau publici către ONG-urile din care fac parte. Şi aici este de notorietate un dosar civil în care este implicat domnul Coliban (n.r.: deputatul USR Allen Coliban) de la Braşov, fost primar, fix pe această speţă", a mai precizat liderul PSD în cadrul declaraţiei de presă, susţinută astăzi, 22 iulie.