Guvernul lui Macron cere creşterea până la 6 ani de închisoare a pedepselor pentru fake news, după mesajul lui Elon Musk pentru Le Pen

Marine Le Pen ar câștiga prezidențialele din Franța din 2027, arată sondajele. Foto: Getty Images

Guvernul francez a prezentat miercuri un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează ştiri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidenţiale în privinţa cărora autorităţile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerinţe externe, relatează AFP, citată de Agerpres. Miliardarul american Elon Musk şi-a exprimat deschis susţinerea pentru Marine Le Pen, posibilă candidată a partidului francez naţionalist şi eurosceptic Adunarea Naţională (RN) la alegerile prezidenţiale din 2027, mesaj în urma căruia a fost acuzat de guvernul preşedintelui Emmanuel Macron de ingerinţă în politica internă a Franţei.

Marine Le pen este cotată cu prima şansă în sondajele de opinie dinaintea campaniei pentru alegerile prezidenţiale.



Aceste pedepse aplicabile în caz de "atingere la sinceritatea scrutinului" vor putea merge până la 3 ani de închisoare şi 45 de euro amendă şi chiar până la 6 ani dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi "intereselor unei puteri sau ale unei organizaţii străine", a declarat ministrul de interne Laurent Nunez la ieşirea de la şedinţa de guvern.



În prezent, difuzarea de ştiri false online este pasibilă de un an de închisoare şi de o amendă de 15.000 de euro.



Proiectul de lege prevede de asemenea extinderea la toate alegerile a dispoziţiei "anti-fake news", care există din 2018.



În prezent această dispoziţie, care permite sesizarea unui judecător pentru a face să înceteze rapid difuzarea de ştiri false online, nu este aplicabilă decât în cadrul alegerilor preşedintele, legislative şi europene.



Noua dispoziţie va fi extinsă la alegerile locale şi senatoriale, potrivit AFP.



O a treia măsură din acest proiect de lege: crearea unui nou mecanism care va permite sesizarea unui judecător, în orice moment, inclusiv în afara unui context electoral, pentru a-i cere să facă să înceteze o campanie de dezinformare online care ar viza "să aducă atingere în mod grav şi iminent independenţei naţiunii, integrităţii teritoriului, securităţii teritoriului sau formei republicane a instituţiilor", a explicat ministrul de interne.



Guvernul a prezentat, de asemenea, un decret care prevede crearea unei "comisii de informare a publicului". Această comisie independentă, formată din câte un reprezentant al Consiliului de Stat, al Curţii de conturi şi al Curţii de casaţie, va avea misiunea de a informa publicului şi candidaţii în alegeri în caz de ingerinţe.