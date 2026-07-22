Imagini de pe șantierul Autostrăzii A13 Sibiu - Făgăraş. CNAIR: „Lucrările pe tronsonul Arpaşu de Jos - Sâmbăta de Sus au ajuns la 44%”

Pe traseul acestui tronson se vor construi 34 de structuri (poduri), din care trei în formă de arc / sursă foto: Facebook - Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a transmis, miercuri, că tronsonul 3 Arpaşu de Jos - Sâmbăta de Sus al Autostrăzii Sibiu - Făgăraş (A13) a atins un stadiu fizic de aproximativ 44%, în timp ce pe tronsonul 4 Sâmbăta de Sus - municipiul Făgăraş acesta se apropie de 27%.

Potrivit acestuia, pe şantierul tronsonului 3 (Arpaşu de Jos - Sâmbăta de Sus), în lungime de 17,61 km, sunt mobilizaţi în prezent 470 de muncitori şi 117 utilaje şi se lucrează la: structuri (cofrare, armare şi betonare poduri), terasamente (umpluturi şi straturi de formă pe diferite sectoare), sisteme pentru scurgerea apelor pluviale şi relocări de utilităţi.

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„Pe traseul acestui tronson se vor construi 34 de structuri (poduri), din care trei în formă de arc, de o complexitate ridicată. Primul, podul peste afluentul Ghirloţelul Sec (km 37+850), în lungime de 164 metri, a ajuns la o execuţie de aproape 60%. Se lucrează acum la montarea tablierului metalic pe calea podului.

În cazul podului peste pârâul Gârlăţel (km 38+300), în lungime de 200 de metri, stadiul fizic al lucrărilor a depăşit 44% şi se lucrează la montarea tablierului metalic.

Lucrările la podul peste DJ 107 (Olteţ-Drăguş) şi peste pârâul Drăguş (km 48+270), în lungime de 160 de metri, se află la un stadiu fizic de aproximativ 17%. Se execută la ora actuală lucrări la elevaţii şi pile”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce priveşte tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus - municipiul Făgăraş), în lungime de 16,26 km, stadiul fizic este de aproximativ 27%, conform şefului CNAIR. În contract este prevăzută şi construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km.

Pe şantier sunt mobilizaţi 297 de muncitori şi 251 de utilaje şi se lucrează la: terasamente (execuţie strat de umplutură); sisteme pentru scurgerea apelor pluviale (săpături şanţuri, drenuri longitudinale); structuri (betonare plăci de racordare şi aplicare de geocompozit la podeţe, execuţie strat de fundaţie).

Pe traseul tronsonului 4 se vor construi 26 de structuri (poduri şi podeţe), din care două poduri în formă de arc, de o complexitate ridicată: pod metalic (km 53+980), în lungime de 164 metri, peste pârâul Breaza - se lucrează acum la piloţii foraţi, radiere şi elevaţii; pod metalic (km 64+850), în lungime de 164 metri, peste digul de derivaţie Racoviţa/Berivei - se execută piloţii foraţi, radierele şi elevaţiile.

La Nodul Rutier Ileni (km 67+375) se lucrează la terasamente, iar la drumul de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km, se execută structura şi terasamentele.

Valoarea totală a contractelor tronsoanelor 3 şi 4 este de 2,96 miliarde lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

Constructorul turc (Makyol) trebuie să finalizeze lucrările pe întreaga autostradă Sibiu - Făgăraş (A13), în lungime de 68 kilometri, în anul 2028.

"Acest nou drum de mare viteză, care va asigura conexiunea cu autostrada Sibiu - Piteşti (A1), are o importanţă strategică şi este esenţial pentru decongestionarea traficului de pe Valea Oltului (DN7)", a subliniat Cristian Pistol.