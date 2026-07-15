Autostrada Sibiu-Pitești: Lucrările pe secțiunea Boița-Cornetu au ajuns la 12,6%. Constructorii pot executa doar 45% din proiect

Lucrările de preconstrucţie, mediu şi amenajarea terenului au un progres mediu general de 21,84% / sursă foto: Facebook - CNAIR

Lucrările pe secţiunea 2 Boiţa-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Piteşti au ajuns la un stadiu fizic de 12,6%, însă constructorii pot executa în prezent doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, în lipsa acordului revizuit de mediu şi a autorizaţiilor de construire pentru întregul şantier, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„În absenţa Acordului Revizuit de mediu şi implicit a Autorizaţiilor de Construire pe tot şantierul, constructorii turci (Mapa-Cengiz) pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract.

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În aceste condiţii, activităţile sunt concentrate în principal la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire, iar progresul fizic total a ajuns la 12,6%”, se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, lucrările de preconstrucţie, mediu şi amenajarea terenului au un progres mediu general de 21,84%.

Totodată, lucrările de construcţie au ajuns la un progres fizic general de 10,02%, iar pentru componenta de drum de pe sectoarele 1, 2 şi 3 progresul raportat este de 16,79%. Componenta de terasamente de pe aceste sectoare a ajuns la 33,21%, menţionează sursa citată.

Lucrările la podurile, pasajele şi viaductele de pe sectoarele 1, 2 şi 3 au ajuns la un progres general de 42,69%. Cele mai avansate structuri sunt Viaductul 3, cu un stadiu fizic de 81,73%, şi Viaductul 4, cu 77,58%.

În ceea ce priveşte tunelurile, cel mai avansat este Tunelul Robeşti, cu un stadiu de execuţie de 35,81%, urmat de Tunelul Boiţa 1 (29,38%) şi Tunelul Balota (3,94%), notează sursa citată.