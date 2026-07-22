SANITAS refuză discuțiile cu ministrul Pîslaru pe Legea salarizării: "Vrem consultări cu un Guvern cu puteri depline"

2 minute de citit Publicat la 12:33 22 Iul 2026 Modificat la 13:11 22 Iul 2026

Protest al sindicaliștilor SANITAS, iunie 2026. Federația a anunțat că nu participă la discuțiile convocate de Dragoș Pîslaru. Foto: Hepta

Federația SANITAS a anunțat miercuri că nu va participa la discuțiile pe tema legii salarizării, convocate de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

''În după-amiaza zilei de ieri, 21 iulie, după publicarea deciziei Curții de Apel București, Federația SANITAS a primit o invitație pentru 22 iulie 2026, ora 11:30, de la Unitatea pentru Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii, subiectul întâlnirii fiind 'discuții privind Legea salarizării'.

Federația Sanitas a declinat invitația'', au arătat reprezentanții federației într-un comunicat citat de Agerpres.

În răspunsul transmis ministrului interimar, sindicaliștii SANITAS au precizat că își doresc participarea la dialogul social și la consultări cu un Guvern cu puteri depline.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, la care sindicaliștii SANITAS nu participă, a venit, în schimb ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Acesta a acuzat faptul că nouă lege a salarizării bugetare are prevederi neconstituționale, limitează sporuri pe o perioadă nedeterminată și reduce veniturile pentru angajații din sănătate.

Cseke și-a exprimat dezacordul cu modul în care ar urma să se facă plata gărzilor medicale.

Mai multe organizații sindicale a fost chemate la discuții, iar cei de la SANITAS i-au reamintit ministrului decizia Curții de Apel, care a suspendat orice inițiativă a actualului Guvern interimar în legătură cu legea salarizării bugetare.

Sindicaliștii spun că vor să poarte negocieri cu un Guvern legitim, care are puteri depline.

Dragoș Pîslaru a decis totuși să convoace aceste negocieri. Ulterior, vor avea loc în cursul după-amiezii discuții la Palatul Cotroceni cu liderii politici pe marginea legii salarizării", a relatat Cătălina Mănoiu, jurnalist Antena 3 CNN.

SANITAS: "Domnule ministru, faceți parte dintr-un guvern demis, care nu poate adopta proiecte de lege"

''Domnule ministru, după cum știți Curtea de Apel București a suspendat orice demers în legătură cu acest proiect de lege, așadar întâlnirea pe care ați propus-o azi nu va putea avea loc.

Ne dorim participarea la dialogul social și la consultări cu un Guvern cu puteri depline, singurul care are legitimitate în redactarea unor proiecte de lege.

În acest moment, Ministerul Muncii face parte dintr-un Guvern demis care nu poate adopta politici noi sau proiecte de lege și nici nu le poate negocia cu partenerii sociali'', se spune în comunicatul sindicaliștilor.

Curtea de Apel București a admis marți o cerere a Federației SANITAS și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice.

Proiectul, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, a fost contestat pe scară largă de bugetari, iar PSD a anunțat că nu-l va vota în forma actuală.

Dragoș Pîslaru: "Decizia instanței e ridicolă, au suspendat un comunicat de presă"

După decizia instanței, Dragoș Pîslaru a catalogat-o drept "ridicolă" și a subliniat că textul legii a fost publicat sub forma unui comunicat de presă, și nu în cadrul procedurii privind proiectele legislative, procedură de care actualul cabinet interimar nu se mai poate folosi.

"Până când vom vedea motivarea instanței, lucrurile rămân simple: dialogul social continuă.

Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atâta timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern.

Chiar miercuri am invitat sindicatele la noi discuții", a spus ministrul.