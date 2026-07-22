STB începe Programul de Plecări Voluntare. Câte salarii compensatorii oferă. Cererile vor fi analizate individual

Societatea de Transport București (STB) lansează miercuri Programul de Plecări Voluntare, pentru cel mult 200 de angajați. Sursa foto: STB via Facebook

Societatea de Transport București (STB) lansează miercuri Programul de Plecări Voluntare, pentru cel mult 200 de angajați. Salariații ale căror cereri vor fi aprobate vor primi compensații echivalente cu șase salarii medii brute la nivelul companiei, a anunțat pe Facebook directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Binghea.

El a spus că este vorba despre o măsură din procesul de reorganizare a societății prin care se oferă o alternativă celor care doresc, din proprie inițiativă, să încheie raporturile de muncă în condiții financiare avantajoase.

Potrivit acestuia, conducerea STB a primit deja câteva zeci de solicitări din partea angajaților interesați, chiar înainte de lansarea oficială a programului. Aceste cereri nu vor fi însă luate în calcul. Pentru asigurarea unui tratament egal, a unei proceduri transparente și a unei evidențe corecte, vor fi considerate eligibile numai solicitările înregistrate după comunicarea oficială a programului.

Angajații care au depus deja cereri sau și-au exprimat anterior intenția de a participa trebuie să depună o nouă solicitare în perioada oficială de înscriere. Dacă numărul cererilor eligibile va depăși limita de 200 de locuri, departajarea va fi făcută în ordinea înregistrării.

Directorul general al STB a subliniat că programul este strict voluntar și că niciun angajat nu va fi obligat să participe sau înscris automat.

Solicitările vor fi analizate individual, în funcție de postul ocupat

Conducerea companiei trebuie să asigure continuitatea transportului public și funcționarea structurilor esențiale, motiv pentru care unele cereri ar putea fi respinse.

„Cererile salariaților care ocupă posturi critice sau posturi care nu se desființează pot fi respinse motivat”, a precizat Andrei Dinculescu-Binghea.

Perioada de înscriere va fi de patru zile lucrătoare de la comunicarea oficială a programului. Directorul general le-a recomandat angajaților să ia decizia după ce analizează toate consecințele, fără presiuni și în deplină cunoștință de cauză.

„Situația STB impune măsuri concrete. Reorganizarea trebuie făcută însă cu reguli clare, transparență și responsabilitate”, a afirmat acesta.

Andrei Dinculescu-Binghea a arătat că programul urmărește să reducă efectele sociale ale reorganizării și să le ofere condiții financiare mai bune angajaților care aleg să plece.

El a sublinat că Programul de Plecări Voluntare este o opțiune, nu o obligație.

Consiliul General al Municipiului București a adoptat, marți, un proiect prin care reprezentanții municipalității în Adunarea Generală a Acționarilor STB sunt mandatați să ceară Consiliului de Administrație al societății declanșarea procedurii de insolvență.

Decizia a fost luată după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut convocarea unei ședințe de îndată a CGMB pentru acordarea unui mandat expres către AGA STB și formularea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind intrarea în insolvență.

Înainte ca CGMB să dea mandat pentru declanșarea procedurii de insolvență, Grampet Group a anunțat că este dispus să renunțe la 90% din creanța acumulată asupra STB, evaluată la aproximativ 200 de milioane de euro.