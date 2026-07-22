Lockheed Martin lansează o nouă rachetă Patriot, mai ieftină: Costă mai puțin de jumătate față de interceptorul actual

Noul PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) va costa mai puțin de jumătate din prețul unui interceptor PAC-3 MSE. Foto: Inquam Photos/George Călin

Lockheed Martin a prezentat luni un nou interceptor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, conceput să reducă semnificativ costurile combaterii dronelor și rachetelor ieftine. Noul PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) va costa mai puțin de jumătate din prețul unui interceptor PAC-3 MSE și va putea fi utilizat și cu echipamente Patriot mai vechi, potrivit defensenews.com.

Anunțul, care a venit în timpul Salonului Aerian Farnborough din 2026 de la Londra, are loc în contextul în care SUA încearcă să își reducă dependența de interceptoarele scumpe pentru combaterea munițiilor produse în masă. Forțele americane au diminuat stocul finit de interceptoare al țării pentru a combate dronele relativ ieftine ale Iranului în timpul Operațiunii Epic Fury.

Interceptoarele PAC-3 au costat aproximativ 4 milioane de dolari, mult mai mult decât prețul tipic de 35.000 de dolari al unei drone Shahed iraniene. Experții avertizează că utilizarea sporită a interceptoarelor de către SUA a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea reaprovizionării stocurilor suficient de rapid pentru a susține o campanie prelungită.

PAC-3 ACE este conceput pentru a combate amenințările din aer, pentru a doborî rachete de croazieră și rachete balistice cu rază mică și scurtă.

Lockheed Martin a declarat că noul interceptor va fi în continuare compatibil cu sistemul de arme Patriot și cu Sistemul Integrat de Comandă a Luptei, ceea ce permite companiei să accelereze dezvoltarea, un efort care va fi coordonat în comun cu partenerii americani și europeni.

Forțele americane din Orientul Mijlociu s-au bazat puternic pe sistemul Patriot, care folosește radarul pentru a detecta și urmări o amenințare care se apropie, a calcula traiectoria acesteia și apoi a ghida un interceptor către un punct de coliziune prezis, folosind o metodă de tip „lovește-și-ucide”.

Sistemele Patriot au devenit parte integrantă a apărării Ucrainei împotriva Rusiei și, pe măsură ce rachetele Kievului se epuizează, țara a pledat pentru mai multe interceptoare înainte de a se alătura altor nouă națiuni pentru a crea Freyja, o alternativă Patriot, pe fondul unei lipse globale de interceptoare antibalistice.

În prezent, SUA se bazează pe o rețea stratificată de apărare antirachetă care include sistemul Patriot, sistemul de luptă Aegis al Marinei - înarmat cu interceptoare SM-3 și SM-6 - și sistemul de apărare la mare altitudine (THAAD).

În aprilie, Lockheed Martin a anunțat că Marina se pregătea să aducă pe mare interceptoarele PAC-3 MSE pentru a fi utilizate de sistemul său Aegis, care utilizează radare avansate pentru a identifica, urmări și apoi ghida rachetele. Compania a primit un contract de milioane de dolari, dar nu a specificat o sumă sau un calendar în anunț.

În aceeași lună, Pentagonul a fost de acord, de asemenea, cu Lockheed Martin pentru a accelera producția de interceptoare PAC-3 MSE.