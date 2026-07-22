Președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, și-a dat demisia: „Simt că am ajuns şi eu la capătul puterilor”

Președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, și-a dat demisia. Foto: Hepta

Preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a anunţat, miercuri, că şi-a prezentat cererea de demisie. „Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă, dar simt că am ajuns şi eu la capătul puterilor”, a transmis el, scrie Agerpres.

„Aş vrea să anunţ că, în această dimineaţă, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă şi de toţi oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, şi să fiu de folos în renaşterea lui. Fiecare CFRist ştie cât de mult m-am implicat şi cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele şi performanţele echipei, dar şi despre activităţile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă, dar simt că am ajuns şi eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât şi pe plan intern, şi ştiu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj şi dragostea mea pentru acest club”, a transmis Iuliu Mureşan pe site-ul oficial al echipei din Gruia.

Mureşan a revenit în funcţie la 20 octombrie 2025, după ce Cristian Balaj a ajuns la un acord cu gruparea clujeană pentru încetarea colaborării.

În cei peste 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureşan a contribuit atât la promovarea echipei CFR Cluj în prima ligă a României, dar şi la câştigarea a nu mai puţin de 12 trofee: cinci titluri de campion, patru Cupe ale României şi trei Supercupe.