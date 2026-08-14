Simone Tempestini, cel mai rapid la calificările Barum Czech Rally, etapa a cincea a Campionatului European

Simone Tempestini s-a clasat pe locul 1 în calificările de la Barum Czech Rally Zlín

Campionul României, Simone Tempestini, s-a clasat pe locul 1 în calificările de la Barum Czech Rally Zlín, a cincea etapă a Campionatului European de Raliuri din 2026, reușind să aibă cel mai bun timp înaintea startului de vineri seară.

Echipajul românesc format din Tempestini și Francesca Maior este înscris cu numărul de concurs 8 în categoria principală ERC1 și se pregătește pentru una dintre cele mai dificile etape pe asfalt ale sezonului european. Barum Czech Rally este recunoscut pentru drumurile rapide și denivelate din jurul orașului Zlín, pentru schimbările frecvente de aderență și pentru marja redusă de eroare.

„Am avut un ritm bun la calificări și ne dorim să confirmăm și la raliu. Va fi o provocare la Barum, dar suntem încrezători în șansele noastre. Trebuie să ne ajutăm echipa să rămână pe primul loc în clasament”, a declarat Simone Tempestini înaintea startului unde va concura pentru MRF Tyres Team.

Tempestini a avut un timp de 03:55.0, fiind urmat de polonezul Jakub Matulka și cehul Filip Mares, ambii cu 03:55.1. Liderul la zi al campionatului, finlandezul Teemu Suninen a avut al 11-lea timp, cu 03:57.4.

Pilotul român de la Napoca Rally Academy a efectuat în această săptămână o sesiune de teste în Cehia, în cadrul căreia echipa a lucrat la configurația mașinii pentru particularitățile probelor speciale. Pregătirea a vizat în special comportamentul mașinii pe asfaltul denivelat și găsirea unui compromis între stabilitate și viteză.

„A fost bine, am făcut ultimele setări la mașină și totul decurge excelent. Abia așteptăm startul”, a explicat Tempestini.

Ziua de teste a coincis cu aniversarea pilotului român, care a împlinit 32 de ani pe 12 august. Momentul aniversar a rămas însă în plan secund, programul fiind concentrat integral asupra pregătirii etapei de la Zlín.

Barum Czech Rally se desfășoară în perioada 14–16 august și cuprinde 13 probe speciale, cu o lungime totală de 205,79 kilometri cronometrați. Competiția începe vineri, cu startul festiv din fața Primăriei din Zlín, urmat seara de tradiționala superspecială urbană.

„Am fost mereu aici în ultimii ani și deja știm traseul, dar orice greșeală ne poate costa, așa că trebuie să fim foarte atenți”, a adăugat pilotul român.

La ediția cu numărul 55 s-au înscris 116 echipaje din 20 de țări, dintre care 73 figurează în competiția europeană. Categoria ERC1 reunește 26 de automobile Rally2 și unul dintre cele mai puternice loturi de participanți ale sezonului.

Printre principalii adversari ai lui Tempestini se numără liderul campionatului, Teemu Suninen, campionul european en-titre Mikołaj Marczyk, Andrea Mabellini, Jakub Matulka și Marco Bulacia. Acestora li se adaugă reprezentanții gazdelor, în frunte cu Jan Kopecký, câștigător de 12 ori al raliului de la Zlín.

Etapa din Cehia reprezintă un test important pentru Tempestini în partea a doua a sezonului continental. Cursa va debuta în această seară și se va încheia duminică, atunci când are loc a 13-a probă specială. România va mai fi reprezentantă de alte trei echipaje formate din Andrei Gîrtofan/Dorin Pulpea, Alexandra Teslovan/Mihai Supuran și Reis Suliman/Lorcan Moore.