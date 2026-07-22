Universitatea Craiova a pierdut, 0-1, în deplasarea de la Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

2 minute de citit Publicat la 22:54 22 Iul 2026 Modificat la 22:54 22 Iul 2026

Nicuşor Bancu a fost titular în eşecul Craiovei de la Sofia. Sursa foto: Hepta

Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Gheorghi Asparuhov'' din Sofia, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, notează Agerpres.

Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Kristian Dimitrov (8), la capătul unui meci care se putea încheia cu un scor mai mare în favoarea gazdelor, dar şi cu un egal.

Levski a marcat în min. 8, prin fundaşul Dimitrov, care a reluat cu capul din 6 metri, de lângă Baiaram, centrarea lui Serginho.

Universitatea a ieşit la joc şi a avut şansa egalării (14), dar Mora a şutat peste poartă cu stângul de la 12 metri.

Sofioţii au avut ocazii bun de a se desprind, dar portarul Popescu s-a remarcat la şuturile trimise de Serginho (17) şi Aldair Neves (24).

Georgianul Mekvabişvili (37) a şutat de la 18 metri pe lângă poartă, la ultima ocazie a oaspeţilor.

Universitatea a avut o mare şansă de egalare imediat după pauză (46), prin acelaşi Mekvabişvili, care a pătruns în careu, dar a trimis pe lângă portar, dar şi pe lângă poartă.

Elisor (48) a avut şi el o şansă bună, dar a trimis în portar din 6 metri.

Au urmat două contre foarte periculoase ale gazdelor, dar Oko-Flex (48) şi Akram Bouras (51) au ratat singuri cu portarul Popescu, care a fost providenţial în prima situaţie.

Elisor (55) a trimis cu capul pe lângă poartă, iar Mekvabişvili (70) a fost aproape de gol la o minge repusă de portar.

În min. 72, craiovenii au ratat din nou egalarea: Nsimba a centrat, Mora a reluat, însă Vuţov a respins.

Universitatea a mai avut o oportunitate (73), însă Screciu a şutat în blocaj, iar Nsimba a reluat peste poartă.

Manşa secundă va avea loc la Craiova, pe 29 iulie.

Câştigătoarea acestei duble va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almatî (1-0 în prima manşă), iar învinsa va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu învinsa dintre echipa azeră Sabah FC şi formaţia finlandeză KuPS Kuopio (1-0 în prima manşă).

Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0 (1-0)

A marcat: Kristian Dimitrov (8).

Sofia, Stadion ''Gheorghi Asparuhov''

Liga Campionilor - turul II preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele:

Levski: 92. Svetoslav Vuţov - 21. Aldair Neves, 50. Kristian Dimitrov (căpitan), 31. Nikola Serafimov, 3. Maicon - 47. Akram Bouras, 35. Serginho (22. Mazire Soula, 89), 19. El Mehdi El Moubarik (18. Gasper Trdin, 46), 7. Reinaldo (28. Stivan Stoianciov, 90) - 17. Everton Bala (27. David Kusso, 79) - 11. Armstrong Oko-Flex (20. Alex Centelles, 64). Antrenor: Julio Velazquez.

Rezerve neutilizate: 1. Ognian Vladimirov, 78. Martin Lukov - 77. Adrian Raicev.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 20. Alexandru Cicâldău (8. Tudor Băluţă, 75), 5. Anzor Mekvabişvili, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 12. Monday Etim (23. Samuel Teles, 80), 22. Simon Elisor (7. Steven Nsimba, 61), 10. Ştefan Baiaram (19. Heriberto Tavares, 75). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Creţu, 15. Juraj Badelj, 18. Mihnea Rădulescu, 24. Nikola Stevanovic, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei, 31. Ronaldo Webster.

Arbitru: Adam Ladebaeck; arbitri asistenţi: Mehmet Culum, Daniel Yng; al patrulea oficial: Mohammed Al-Hakim (toţi din Suedia)

Arbitru video: Peter Bankes (Anglia); arbitru asistent video: Matthew Donohue (Anglia)

Observator UEFA pentru arbitri: Stavros Mantalos (Grecia); Delegat UEFA: Rainer Koch (Germania)

Cartonaşe galbene: Romanciuk (34), Baiaram (41), Aldair Neves (41), Everton Bala (50), Maicon (90+1).