Portugalia va cumpăra trei fregate construite de compania italiană Fincantieri

1 minut de citit Publicat la 23:16 22 Iul 2026 Modificat la 23:16 22 Iul 2026

Fregata multifuncțională „Antonio Marceglia”, din clasa Bergamini, produsă de Fincantieri. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images.

Portugalia a decis să cumpere trei fregate construite de compania navală italiană Fincantieri, a anunțat, luni, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, care a salutat acordul drept un impuls pentru industria europeană de apărare, relatează Reuters.

Fregatele FREMM sunt nave de război multifuncționale proiectate în comun de Fincantieri și compania franceză Naval Group. O sursă familiarizată cu situația a estimat valoarea acordului cu Portugalia la trei miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3,4 miliarde de dolari.

Ministerul portughez al apărării a transmis că suma acoperă achiziția celor trei fregate, mentenanța acestora, transferul de tehnologie și celelalte cerințe necesare pentru utilizarea operațională a navelor pe întreaga lor durată de exploatare, de cel puțin 30 de ani.

Fregatele, care urmează să fie livrate între 2029 și 2030, fac parte din programul de modernizare a marinei portugheze, menit să răspundă schimbărilor geopolitice și evoluției amenințărilor. Navele vor fi folosite pentru misiuni în apele teritoriale, operațiuni internaționale de apărare, îndeplinirea angajamentelor de securitate colectivă și sprijinirea comunităților locale.

Meloni a declarat că este „foarte mulțumită” de tranzacție, pe care a anunțat-o în timpul unei conferințe de presă susținute alături de șeful guvernului portughez, Luis Montenegro, la sediul guvernului de la Roma.

„Este o recunoaștere a excelenței industriei italiene, dar și o dovadă că Europa își poate consolida autonomia strategică investind în capacitățile industriale și tehnologice ale companiilor sale”, a adăugat Meloni.

Acțiunile Fincantieri și-au continuat creșterea după anunț, avansând cu peste 2%.