LeBron James a anunțat la ce echipă va juca după despărțirea de Los Angeles Lakers

1 minut de citit Publicat la 20:11 24 Iul 2026 Modificat la 20:11 24 Iul 2026

LeBron James a anunțat că va juca în sezonul viitor pentru Philadelphia 76ers. Foto: Getty Images

LeBron James a anunțat că va juca în sezonul viitor pentru Philadelphia 76ers, în baza unui contract despre care spune că va fi ultimul din cariera sa în NBA, scrie BBC.

Baschetbalistul în vârstă de 41 de ani, cel mai bun marcator din istoria ligii, s-a despărțit luna trecută de Los Angeles Lakers, după opt ani petrecuți la echipă.

Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves și Miami Heat s-ar fi aflat, de asemenea, printre echipele care încercau să obțină semnătura cvadruplului campion NBA.

„Cred că pot ajuta Philadelphia 76ers să devină o echipă campioană și sunt extrem de încântat să dau energie unei noi comunități de suporteri și să încep această călătorie incredibilă pentru ultima dată”, a scris James pe X.

La începutul acestei săptămâni, Miami Heat, fosta echipă a lui James, a publicat din greșeală un link către o „conferință de presă de prezentare” a baschetbalistului.

Un purtător de cuvânt al echipei Miami Heat a declarat pentru Reuters că înregistrarea a fost publicată din greșeală de angajații care se pregăteau pentru posibilitatea ca James să revină la echipa alături de care a câștigat două titluri NBA, în 2012 și 2013.

Înainte și după perioada petrecută la Miami, James a evoluat în două rânduri pentru Cleveland Cavaliers, echipa care l-a selectat în draftul din 2003 și care își are sediul în apropierea orașului său natal, Akron, din statul Ohio.

„Voi iubi mereu Miami, iar nord-estul statului Ohio va fi întotdeauna acasă”, a adăugat James.