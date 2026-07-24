Prima reacţie a NATO după ce piloții români au doborât drona la 100 de kilometri de București

NATO, după ce o dronă a fost doborâtă în România: Arată capacitatea Alianţei de a reacționa la orice potențială amenințare. Foto: Profimedia Images

NATO a transmis un mesaj oficial după ce, vineri, un pilot român de F-16 a reușit, în premieră, să doboare o dronă intrată în spațiul aerian al României. La acel moment, drona zburase deja aproximativ 200 de kilometri prin spațiul aerian național, timp de aproape o oră și douăzeci de minute. NATO a precizat că "această acțiune multinațională comună subliniază capacitatea și disponibilitatea NATO de a reacționa la orice potențială amenințare aeriană, non-stop, pentru a ne apăra teritoriul și a ne proteja cetățenii" şi că "o anchetă este în curs de desfășurare, iar NATO se află în contact strâns cu autoritățile române".

Conform MApN, radarele armatei au detectat drona vineri dimineață, la ora 09:39, la 20 de kilometri est de Sulina. După ce a pătruns în spațiul aerian, ea a urmat traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. După circa 1 oră și 20 de minute, la ora 11:02, drona a fost doborâtă de un F-16 românesc decolate de la Fetești.

Avioanele F-16 române au decolat la 10:56, după ce Typhoon-urile italiene, decolate la 09:48 de la Kogălniceanu, nu reușiseră să intercepteze drona.

Şi NATO a prezentat cronologia evenimentelor

"Avioane de vânătoare NATO au decolat de urgență și au doborât o dronă după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al României

În dimineața zilei de 24 iulie 2026, două avioane românești F-16 de la Baza Aeriană Fetești și două avioane italiene Eurofighter de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat de urgență, sub comanda și controlul NATO, pentru a identifica o aeronavă fără pilot (UAV) necunoscută care zbura în apropierea spațiului aerian al României.

Drona a fost identificată rapid, iar după ce a pătruns în spațiul aerian românesc, aeronavelor NATO li s-a dat undă verde pentru a interveni. La scurt timp, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian al României. Această acțiune multinațională comună subliniază capacitatea și disponibilitatea NATO de a reacționa la orice potențială amenințare aeriană, non-stop, pentru a ne apăra teritoriul și a ne proteja cetățenii.

Acest incident are loc în contextul în care NATO, România și alte state achiziționează în mod activ sisteme de interceptare la sol pentru a consolida capacitățile de apărare aeriană aliate și naționale. România, de exemplu, a achiziționat sistemul anti-dronă MEROPS, conceput pentru a intercepta sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni.

O anchetă este în curs de desfășurare, iar NATO se află în contact strâns cu autoritățile române", se arată în comunicatul Alianţei.