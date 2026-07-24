Criza de la „Marie Curie”: Manda îl atacă pe Bolojan. „Niciun calcul bugetar nu poate fi mai important decât viața unui copil”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Foto: Facebook

Europarlamentarul și secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, în contextul crizei de personal de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, unde cinci paturi din Secția ATI Neonatală au fost suspendate din lipsă de asistenți medicali.

„Domnule Bolojan, sănătatea nu este locul în care vă puteți demonstra obsesia pentru tăieri și calcule bugetare. Statul are obligația de a le garanta oamenilor accesul la un sistem public de sănătate care să îi trateze cu demnitate, profesionalism și responsabilitate.

Aceasta nu este o opțiune, nu este o favoare și nu este un privilegiu. Este una dintre responsabilitățile fundamentale ale statului.

În momentele în care oamenii au cea mai mare nevoie de ajutor, statul nu are voie să lipsească. Iar atunci când un copil ajunge la Urgență, niciun calcul bugetar nu poate fi mai important decât datoria de a-i oferi îngrijirea de care are nevoie.

Nimeni nu contestă că România are nevoie de ordine în finanțele publice. Dar echilibrul bugetar nu poate fi construit sacrificând sănătatea oamenilor. Un guvern responsabil nu stabilește doar cifre. Stabilește priorități. Iar prima prioritate trebuie să fie întotdeauna omul.

România nu se poate vindeca îmbolnăvindu-și propriul sistem de sănătate.

P.S. Domnule Bolojan, sunteți singur la Palatul Victoria de 80 de zile. Se constată doar lipsa de viziune și lipsa de rezultate. Românii au auzit aproape zilnic despre tăieri, ultimatumuri, deficit și calcule bugetare. Nu au auzit însă despre măsuri care să le facă viața mai bună. Poate că a venit momentul să ascultați și oamenii”, aa scris Manda, într-o postare pe Facebook.