Anunţ şoc în NBA: LeBron James a plecat de la echipa Los Angeles Lakers, dar nu se retrage din baschet

LeBron James a anunţat că pleacă de la echipa Los Angeles Lakers. Sursa foto: Getty Images

După opt ani petrecuți la Los Angeles Lakers, baschetbalistul LeBron James în vârstă de 41 de ani a anunţat că nu va continua sezonul viitor alături de această echipă. Însă nu se retrage din activitatea sportivă şi se vehiculează că ar putea accepta oferta echipei Golden State Warriors.

LeBron James rămâne cel mai puternic om din baschetul american, iar marţi, cu doar câteva ore înainte de începerea perioadei de free agency, LeBron a surprins întreaga lume cu un anunţ. Influentul său agent, Rich Paul, a dezvăluit că însuși James a fost cel care a decis să-și continue cariera în altă parte: „Plec eu, nu mă dați voi afară”, relatează La Repubblica.

Relația sa cu Los Angeles a fost una complexă. Sosit după era Bryant, a câștigat acolo al patrulea titlu NBA (în 2020, deși în „bula” din Las Vegas în timpul pandemiei), a câștigat prima Cupă NBA și a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile, depășindu-l pe Kareem Abdul-Jabbar. Cu toate acestea, nu a cucerit niciodată cu adevărat orașul, în ciuda faptului că a înregistrat cifre impresionante chiar și în ultimul său sezon (20,9 puncte, 6 recuperări și 7 pase decisive pe meci). Modul în care s-a descurcat fiul său, Bronny, a cărui prezență le-a fost practic impusă celor de la Lakers, este incert. Acum două zile, contractul de 2,3 milioane de dolari al tânărului James a devenit complet garantat, însă 24 de ore mai târziu, LeBron și-a anunțat plecarea.

Sportivul a precizat clar că salariul nu este prioritatea şi că va căuta „fericirea și o echipă care să garanteze competitivitatea”. Cu alte cuvinte, se va mulțumi cu un contract de 15 milioane de dolari dedicat veteranilor, iar cel mai probabil va alege o echipă precum Golden State.

Un indiciu care indică plecarea sportivului spre Warriors este mișcarea recentă a lui Draymond Green, care nu şi-a exercitat varianta de a-și prelungi contractul de 27,7 milioane de dolari cu un an. Va rămâne pe loc, dar va putea semna pentru un salariu mai mic, un factor care poate face toată diferența într-o ligă în care fiecare franciză operează sub un anumit plafon salarial. Acest lucru l-ar plasa într-o echipă de start alături de Curry, Green, Butler și Porzingis, o „Echipă de Vis” îmbătrânită.

Există chiar speculații că Anthony Davis, partenerul de lungă durată al lui LeBron în L.A., acum la Washington, s-ar putea alătura grupului. O altă variantă luată în calcul este întoarcerea acasă, la Cleveland, o ultimă perioadă de unde a început totul.