Radu Niţu a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă din Hong Kong

Sportivul român Radu Niţu a obţinut medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie, luni, la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong. Niţu a fost învins în semifinale de rusul Pavel Graudin, cu 15-8, scrie Agerpres.
Radu Niţu a debutat pe tabloul principal cu o victorie în faţa turcului Furkan Yaman, cu 15-13, apoi a învins cu 15-6 germanul Matyas Szabo, fiul fostului scrimer român Vilmos Szabo. În optimi s-a impus cu 15-10 în faţa chinezului Chenpeng Sheng, iar în sferturi a câştigat cu 15-9 în faţa americanului Darii Lukaşenko.
Niţu este la a doua sa medalie de bronz la Mondiale, după cea obţinută anul trecut cu echipa la Tbilisi.
Vlad Covaliu a început cu o victorie în faţa maghiarului Benedek Dallos, cu 15-5, în turul al doilea a trecut cu 15-14 de japonezul Mao Kokubo, dar a fost învins de campionul mondial en titre, georgianul Sandro Bazadze, cu 15-13, în optimile de finală, astfel că s-a clasat pe locul 10 în clasamentul final.
George Dragomir, medaliat cu bronz la Europene, a fost întrecut de japonezul Hayato Tsubo cu 15-8, în primul tur, astfel că s-a clasat pe locul 38. Răzvan Ursachi a ocupat locul 102.
O altă medalie de bronz a fost obţinută de egipteanul Mohamed Amer, învins în semifinale de sud-coreeanul Gyeongdong Do cu 15-12.
România participă cu 11 sportivi la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong (22-30 iulie):
- Sabie masculin: Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, George Dragomir; antrenori: Alin Badea, Tiberiu Dolniceanu, Irina Covaliu;
- Sabie feminin: Amalia Covaliu, Andreea Lupu, Anastasia Fusea; antrenori: Alin Badea, Tiberiu Dolniceanu, Irina Covaliu;
- Floretă feminin: Andreea Dincă; antrenor: Mihai Dincă;
- Spadă feminin: Emma Şonţ, Daria Stănciulescu, Natalia Constantin; antrenor: Octavian Zidaru;
- Staff: Mircea Sandu - kinetoterapeut, Simona Răduţu - asistent medical, Alexandru Iscru - psiholog.