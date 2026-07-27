Radu Niţu a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă din Hong Kong

1 minut de citit Publicat la 15:40 27 Iul 2026 Modificat la 15:41 27 Iul 2026

Niţu este la a doua sa medalie de bronz la Mondiale, după cea obţinută anul trecut cu echipa la Tbilisi. Foto: Federația Română de Scrimă / Facebook

Sportivul român Radu Niţu a obţinut medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie, luni, la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong. Niţu a fost învins în semifinale de rusul Pavel Graudin, cu 15-8, scrie Agerpres.

Radu Niţu a debutat pe tabloul principal cu o victorie în faţa turcului Furkan Yaman, cu 15-13, apoi a învins cu 15-6 germanul Matyas Szabo, fiul fostului scrimer român Vilmos Szabo. În optimi s-a impus cu 15-10 în faţa chinezului Chenpeng Sheng, iar în sferturi a câştigat cu 15-9 în faţa americanului Darii Lukaşenko.

Niţu este la a doua sa medalie de bronz la Mondiale, după cea obţinută anul trecut cu echipa la Tbilisi.

Vlad Covaliu a început cu o victorie în faţa maghiarului Benedek Dallos, cu 15-5, în turul al doilea a trecut cu 15-14 de japonezul Mao Kokubo, dar a fost învins de campionul mondial en titre, georgianul Sandro Bazadze, cu 15-13, în optimile de finală, astfel că s-a clasat pe locul 10 în clasamentul final.

George Dragomir, medaliat cu bronz la Europene, a fost întrecut de japonezul Hayato Tsubo cu 15-8, în primul tur, astfel că s-a clasat pe locul 38. Răzvan Ursachi a ocupat locul 102.

O altă medalie de bronz a fost obţinută de egipteanul Mohamed Amer, învins în semifinale de sud-coreeanul Gyeongdong Do cu 15-12.

România participă cu 11 sportivi la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong (22-30 iulie):