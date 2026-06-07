România - Ţara Galilor 2-1. Reacţia lui Gheorghe Hagi după prima victorie pe banca naţionalei, în noul său mandat

România - Ţara Galilor 2-1, prima victorie pentru Hagi pe banca naţionalei, în noul său mandat. Foto: INQUAM Photos/Eduard Vînătoru

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, după victoria cu 2-1 din amicalul cu Ţara Galilor, că acest succes oferă încredere şi le-a transmis jucătorilor că de acum înainte trebuie să fie pragmatici, notează Agerpres.

"Mă bucur pentru jucători, pentru noi toţi, pentru munca făcută. Nu a fost uşor. Cred că am făcut un meci bun, băieţii au dat tot ce au avut mai bun şi suporterii au plecat fericiţi acasă. Această victorie ne dă încredere, aduce bucurie şi fericire, dar în septembrie încep meciurile adevărate (n.r. - în Liga Naţiunilor). Nu contează că jucăm în deplasare sau acasă, ritmul trebuie să-l dictăm noi. Să ieşim la joc şi să avem încredere în potenţialul nostru. Mă bucur de această victorie pentru că jucătorii acum cred mai mult în ei. Eu le-am spus că la echipa naţională trebuie să fim pragmatici. Trebuie să producem rezultate. Ca să mulţumeşti lumea trebuie să ai succes, victoria contează. Aşa că noi numai spre victorie o să mergem. E de muncă, nu suntem încă unde vrem, dar vom deveni foarte buni", a afirmat Hagi.

"Mental te alimentezi cu victoria. Ăsta este secretul pentru a avea succes. Trebuie să credem mai mult. Trebuie să credem că putem să facem mai mult. Trebuie să avem mai mult curaj, cum am avut azi când am făcut presiune în jumătatea adversă. Când n-am mai fost proaspeţi, am adus jucători de pe bancă pentru a nu-i lăsa să construiască. Bineînţeles că nu am fost perfecţi, dar au ieşit lucruri frumoase, mult mai bune decât în meciul cu Georgia", a adăugat selecţionerul.

Emoţii pentru "Rege" pe stadionul "Steaua"

Gheorghe Hagi a recunoscut că a avut emoţii gândindu-se că pe Stadionul Steaua în 2001 încheia primul său mandat de selecţioner după meciul România - Slovenia, scor 1-1, care a dus la ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002.

"Mă bucur că am câştigat aici. Ultima oară ca selecţioner am făcut egal aici cu Slovenia şi am pierdut calificarea. Dar, da, aveam nişte gânduri înainte de meci, dar a ieşit foarte bine şi mă bucur. În primul rând pentru jucători, pentru că ei au câştigat, apoi planificarea făcută de noi a fost foarte bună", a explicat el.

Selecţionerul i-a transmis lui Florinel Coman, legitimat la Al Gharafa, în Qatar, să îşi găsească o echipă de club unde să joace mai mult.

"Florinel Coman încă nu e 100%. A arătat însă mai bine faţă de meciul cu Georgia pentru că a făcut mai multe antrenamente cu noi. L-am simţit că e mai bine. Eu spun că el trebuie să îşi găsească echipă şi să joace. Trebuie să găsească un antrenor care să-l iubească şi să joace. Jucătorul are nevoie de echipă, nu poate să joace singur. Am stat de vorbă cu el şi i-am spus că e fundamental să îşi găsească echipă ca să joace. Pentru că e un jucător important al echipei naţionale, are un anumit talent şi e păcat să ne pierdem aşa uşor jucătorii", a precizat Hagi.

Georgia - România 1-1, în primul meci al lui Hagi

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

Tricolorii au obţinut prima victorie în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi, prin golurile marcate de Florinel Coman (52) şi Adrian Rus (80), în timp ce pentru oaspeţi a înscris David Brooks (64).

România a înregistrat un egal cu Georgia (1-1) la Tbilisi şi o victorie cu Ţara Galilor (2-1) la Bucureşti, în primele meciuri din al doilea mandat de selecţioner al lui Gheorghe Hagi. Următoarele partide ale naţionalei vor fi oficiale, în Liga Naţiunilor, pe 25 septembrie (în deplasare cu Suedia), 28 septembrie (acasă cu Bosnia-Herţegovina), 2 octombrie (în deplasare cu Polonia) şi 5 octombrie (acasă cu Suedia).