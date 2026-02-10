Cea mai frumoasă patinatoare de la Olimpiadă a câștigat aurul și a stabilit un nou record. Logodnicul celebru a plâns în tribune

Jutta Leerdam a izbucnit în plâns la finalul cursei după ce a văzut că a trecut prima linia de sosire. Foto: Getty Images

Jutta Leerdam, logodnica pugilistului Jake Paul, a cucerit aurul cu record olimpic în proba de patinaj viteză, pe distanța de 1.000 de metri. Leerdam era vicecampioana olimpică a disciplinei, dar Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 i-au adus cea mai mare reușită din carieră, scrie Euronews.

Jutta Leerdam a izbucnit în plâns la finalul cursei după ce a văzut că a trecut prima linia de sosire. Ea a reușit să termine cursa cu timpul de 1:12.31 și a dat jos de pe piedestal recordul stabilit cu puțin timp înainte de conaționala Femke Kok. Cronometrul a arătat o diferență de 28 de sutimi de secundă.

În spatele lui Leerdam s-au aflat Femke Kok, în timp ce podiumul a fost completat de Miho Takagi, sportiva care a câștigat titlul olimpic acum patru ani.

Sportiva a trecut prin momente extrem de dificile după ce a fost la un pas să rateze prezența la Jocurile Olimpice. Ea a căzut în calificările la 1.000 de metri, dar a primit ultimul loc în echipă, în urma unei decizii a oficialilor din Federația Olandeză.

„CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA 1.000 DE METRI! Nu-mi vine să cred!!!” (N.r. - sic), a scris Jutta Leerdam pe Instagram.

„Încă plâng”, a reacționat și Jake Paul, logodnicul ei, care a plâns în tribune de fericire.

› Vezi galeria foto ‹

Jutta Leerdam, criticată la Jocurile Olimpice

Jutta Leerdam are o relație cu Jake Paul, un personaj cunoscut pentru activitatea sa pe YouTube, unde deține un canal cu peste 21 de milioane de abonați, și, mai recent pentru implicarea în box. Jurnaliștii din țara natală spun că această poveste i-a sporit pretențiile și au acuzat-o că încearcă să se poarte ca o „divă”, nu ca o sportivă profesionistă.

Jutta Leerdam a fost criticată pentru că nu s-a deplasat în Italia cu avionul pe care delegația olandeză l-a folosit pentru transport, ci a preferat o aeronavă privată de lux. Ea nu s-a prezentat la ceremonia de deschidere a competiției și a preferat să stea la hotel. Ea și-a motivat gestul spunând că a avut nevoie să se odihnească.

Jutta Leerdam are 26 de ani și a câștigat medalia de argint la Beijing în 2022, la proba de 1.000 m. Ea are în palmares șapte titluri mondiale și șase europene.