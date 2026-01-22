Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Cine poartă drapelul la ceremonia principală de deschidere

Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român / Facebook

România a anunțat lotul de 29 de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Tricolorii vor avea 7 purtărori de drapel, prezenți la cele 4 ceremonii de deschidere, iar patinatoarea Julia Sauter va purta steagul la ceremonia principală de la Milano, scrie Eurosport.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat lotul de 29 de sportivi care vor lua starul în 8 probe diferite: Biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard. Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina vor avea loc în perioada 6-22 februarie.

De asemenea, România va avea 7 purtărori de drapel în cele 4 ceremonii de deschidere care vor avea loc în Italia, Julia Sauter urmând să fie port-drapel în cadrul ceremoniei principale din Milano.

„România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată azi de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a transmis COSR, pe Facebook.

Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica - rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

o sportivă (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

două sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

În premieră, la JO Milano-Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, și trei secundare, la Cortina, Livigno și Predrazzo.

România a desemnat șapte purtători de drapel astfel:

Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano

Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno

Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo

Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina