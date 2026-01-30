De ce România va avea 7 purtători de drapel la deschiderea JO de iarnă 2026 de la Milano

3 minute de citit Publicat la 23:07 30 Ian 2026 Modificat la 23:07 30 Ian 2026

România va avea 7 purtători de drapel la deschiderea JO de iarnă 2026. Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

România va fi reprezentată de o echipă de 29 de sportivi la JO de iarnă 2026, ce vor avea loc între 6 și 22 februarie în Italia, în zona Milano-Cortina. Într-un gest simbolic, tricolorii vor avea șapte purtători de drapel desemnați pentru cele patru ceremonii de deschidere ale competiției, pe fondul unui format extins și multi-locațional al Jocurilor.

De ce avem 7 sportivi care poartă drapelul României la deschiderea JO de iarnă 2026

Pentru prima dată în istoria participării la Jocurile Olimpice de iarnă, ceremonia de deschidere nu va fi concentrată exclusiv într-un singur loc. Datorită naturii geografic distribuite a evenimentelor — probele olimpice se desfășoară în mai multe localități din nordul Italiei — organizatorii au programat patru ceremonii de deschidere distincte: una principală la Milano și trei ceremonii secundare în Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

Pentru a marca prezența României în fiecare dintre aceste spații ceremoniale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a desemnat purtători de drapel pentru fiecare ceremonie, rezultând un total de șapte sportivi:

Milano (ceremonia principală) – Julia Sauter (patinaj artistic)

Livigno – Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

Predazzo – Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond)

Cortina d’Ampezzo – Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob)

Țările și-au putut alege câte doi purtători de drapel per delegație, pentru fiecare locație. Începând cu Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, CIO a încurajat oficial ca fiecare țară să aibă doi purtători de steag (un bărbat și o femeie) la ceremonia de deschidere, promovând egalitatea de gen.

„Este o paradă care ar trebui să dea impresia pe ecran că suntem cu toții împreună. Este prima dată când sportivii care sunt deja la munte (pentru probele lor) vor putea participa”, a declarat Andrea Varnier, directorul executiv al JO 2026.

Componența lotului României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 de 29 de sportivi și o rezervă, care vor concura în opt discipline sportive și vor fi cazați în șase Sate Olimpice.

La biatlon, România va participa cu șase sportivi, Anastasia Tolmacheva la feminin și George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin, însoțiți de antrenorii Gheorghe Stoian, Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe.

La bob, delegația va include patru sportivi titulari, Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea, plus o rezervă, Andrei Nica, sub coordonarea antrenorilor Iulian Păcioianu și Dorin Grigore.

La patinaj artistic, România va fi reprezentată de Julia Sauter, antrenată de Roxana Luca.

La sanie, echipa va fi formată din Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Șerban, pregătiți de antrenorii Alexandru Comșa și Radu Eugen.

La sărituri cu schiurile vor concura Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, antrenor principal fiind Florin Spulber, secund Adrian Comănescu.

La schi alpin, România va fi reprezentată de Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu, cu antrenorii Luigi Rossi și Andrei Burchiu.

La schi fond, sportivii Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru vor concura sub îndrumarea lui Ioan Lungociu și Ioan Poponeci. În snowboard, echipa va fi formată din Kata Mandel și Henrietta Bartalis, cu antrenorii Kinda Geza și Zoltan Reisz.

Ce artiști cântă la ceremoniile de deschidere

Ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026 la Milano, programată pentru 6 februarie 2026 pe stadionul San Siro, promite un spectacol artistic cu nume de rezonanță internațională. Aceasta va fi centrată pe tema „Armonia” (Armonia/Harmony), menită să celebreze combinarea sportului și culturii într-un spectacol global.

Organizatorii au confirmat participarea mai multor artiști de renume:

Mariah Carey – superstar americană, care va interpreta piese în cadrul ceremoniei, inclusiv un moment în limba italiană, potrivit declarațiilor oficiale și comunicatelor organizatorilor.

Andrea Bocelli – tenor italian de talie mondială, recunoscut pentru contribuțiile sale la spectacole de amploare și simbol al excelenței culturale italiene.

Laura Pausini – interpretă italiană confirmată pentru programul artistic al ceremoniei.