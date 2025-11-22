Jeff Bezos a anunțat care este singurul tip de angajat pe care inteligența artificială nu îl va putea înlocui niciodată

Jeff Bezos spune că milioane de oameni vor trăi în spațiu în următoarele decenii, ”pentru că vor dori asta”. FOTO: Getty Images

Fondatorul Amazon afirmă că, în viitor, nu diploma sau experiența vor conta cel mai mult, ci o abilitate esențială: capacitatea de a inventa, potrivit El Confidencial.

Jeff Bezos revine cu o nouă analiză asupra modului în care inteligența artificială va transforma piața muncii. Potrivit lui, tehnologia nu va putea înlocui niciodată un anumit tip de angajat: persoana capabilă să creeze, să imagineze și să inventeze. În opinia sa, creativitatea umană rămâne diferența fundamentală dintre oameni și mașini și va defini locurile de muncă ale viitorului.

Participând la Italian Tech Week 2025, desfășurată la Torino, Bezos a subliniat că inventivitatea nu este doar sursa inovației, ci și fundamentul progresului tehnologic. El a explicat că evoluția depinde de cei care găsesc soluții noi pentru probleme complexe și care îndrăznesc să construiască ceea ce încă nu există. Această mentalitate, spune el, a fost motorul care a propulsat Amazon în poziția de lider global și a făcut posibil proiectul Blue Origin în industria spațială.

Creativitatea – forța din spatele inovației

Bezos a rememorat lecțiile primite de la bunicul său, într-o vară petrecută la ferma familiei din Texas, când au reparat împreună un buldozer fără nicio pregătire tehnică prealabilă. „Am petrecut toată vara lucrând la el. Pentru a scoate transmisia, a trebuit să construim propria noastră macara”, a povestit el. Acea experiență i-a demonstrat cât de valoroasă este creativitatea practică și cât de importante sunt ingeniozitatea și perseverența în fața unui obstacol.

Fondatorul Amazon spune că se consideră un „inventator din naștere”, iar la interviuri, caută aceeași atitudine la candidați, cerându-le să îi povestească despre ceva ce au inventat sau creat. Pentru el, profesioniștii cu gândire creativă sunt cei care mențin vie cultura experimentării și a inovației.

O filozofie care a modelat cultura Amazon

Bezos a subliniat că inovația este și cel mai puternic antidot împotriva fricii de concurență. „Mă sperie mai mult doi tineri într-un garaj decât competitorii pe care îi cunosc deja”, declara el într-un interviu anterior, făcând aluzie la începuturile unor companii precum Google sau Apple. La Amazon, această filozofie rămâne o regulă internă: cei care nu sunt motivați să exploreze idei noi sau să accepte riscul eșecului „nu rămân mult în companie”.

Potrivit lui Bezos, ascensiunea inteligenței artificiale determină companiile să își schimbe criteriile de evaluare a angajaților. Creativitatea, adaptabilitatea și dorința de a învăța devin priorități, depășind diploma sau vechimea în CV. Andy Jassy, actualul CEO Amazon, împărtășește aceeași viziune: „Cunoștințele pot fi învățate, dar disponibilitatea de a crește și de a te reinventa trebuie să fie în ADN-ul fiecărui angajat.”