Crew-11. Pentru prima dată în istorie, NASA retrage o echipă de astronauți de pe Stația Spațială din motive medicale

1 minut de citit Publicat la 16:55 10 Ian 2026 Modificat la 17:30 10 Ian 2026

Stația Spațială Internațională. Foto: Hepta

Agenţia spaţială americană, NASA, a anunţat că procedura de revenire anticipată a echipajului Crew-11, alcătuit din patru membri și aflat pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), va începe miercuri, transmite sâmbătă Agerpres, citând agenţiile DPA şi EFE.

NASA intenţionează să realizeze desprinderea capsulei spaţiale Dragon cel mai devreme la ora locală 17:00 (miezul nopții de miercuri spre joi în România, n.r.), dacă vremea va permite aterizarea vehiculului pe Pământ, potrivit unui comunicat al agenţiei spaţiale.

În cazul în care totul merge conform planului, cei patru astronauţi (vizibili în fotografia următoare, realizată anul trecut) ar urma să amerizeze în largul coastei Californiei, joi, în jurul orei locale 03:40 (10:40 în România).

Momentul exact va depinde de vreme, de condiţiile maritime şi de alţi factori.

Agenţia americană a explicat că cei patru membri ai misiunii au început să-şi împacheteze şi să-şi depoziteze lucrurile pentru plecare şi au testat costumele pe care le vor purta la bordul capsulei spațiale.

Prima revenire anticipată a unui echipaj de la bordul ISS

NASA a confirmat, joi, că este prima dată în istoria ISS când un echipaj este evacuat anticipat din cauza problemelor de sănătate ale unui astronaut.

Agenţia nu a dezvăluit identitatea acestui membru al echipajului sau natura problemei medicale, însă a precizat că aceasta nu constituie o urgenţă.

Medicul-şef al NASA, James Polk, a declarat că starea astronautului este stabilă acesta trebuie să se întoarcă pe Pământ pentru examinări medicale care nu sunt în prezent posibile la bordul ISS.

Problema de sănătate a determinat deja NASA să anuleze o ieşire în spaţiu planificată joi, la care ar fi luat parte astronauţii americani Zena Cardman şi Michael Fincke.

Cei doi, împreună cu astronautul nipon Kimiya Yui şi cosmonautul rus Oleg Platonov, se află la bordul ISS de la începutul lunii august şi urmau să rămână la bordul laboratorului spaţial alte câteva săptămâni.

Lansarea echipajului Crew-12 din Florida, următoarea misiune din cadrul rotaţiei echipajului de la bordul ISS, este programată pentru jumătatea lunii februarie.