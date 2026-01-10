Mii de agricultori din Irlanda protestează împotriva acordului UE-Mercosur. Fermierii se tem de importuri mai ieftine

Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE, relatează AFP, conform Agerpres. Fermierii din Irlanda se tem de importuri mai ieftine.

"Nu UE-Mercosur", "Sprijin pentru agricultura irlandeză" se putea citi pe pancartele agăţate pe o parte din numeroasele tractoare care au convers spre mica localitate situată la jumătatea distanţei între Dublin şi Galway.

Ca şi omologii săi din Franţa, Ungaria, Polonia şi Austria, guvernul irlandez s-a opus încheierii acestui acord, contestat puternic de agricultori. Polonia, una dintre cele mai mari adversare ale acordului UE-Mercosur, anunță că-l va ataca la Curtea Europeană de Justiție.

Vineri, manifestaţii şi acţiuni ale fermierilor au avut loc în Polonia, Franţa şi Belgia – locuitorii din Bruxelles au cules cartofii pe care fermierii i-au aruncat pe străzi în timpul protestelor din capitala Belgiei.

Parlamentul European mai trebuie încă să se pronunţe asupra textului, negociat de peste 25 de ani între UE şi blocul sud-american Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay).

Acordul ar crea una din cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 milioane de consumatori.

Pentru criticii săi, acordul va zdruncina agricultura europeană prin avalanşa de produse mai ieftine şi nu neapărat conforme cu normele de mediu ale UE, din cauza controalelor insuficiente. Pentru susţinătorii săi, precum Germania şi Spania, el va permite, dimpotrivă, relansarea unei economii europene aflate în dificultate, afectată de concurenţa chineză şi de taxele vamale din Statele Unite.

În Irlanda, fermierii se tem mai ales de concurenţa importurilor de carne de vită la preţuri mai mici.

Principalul sindicat agricol, Irish Farmers Association (IFA), a criticat ca 'foarte dezamăgitoare' unda verde dată de UE şi a făcut apel la deputaţi să i se opună.

Vineri, vicepremierul irlandez Simon Harris a dat asigurări că guvernul "va continua să îşi expună preocupările".