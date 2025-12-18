Locuitorii din Bruxelles au cules cartofii pe care fermierii i-au aruncat pe străzi în timpul protestelor din capitala Belgiei

Baricade de foc și gaze lacrimogene în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile cu tractoare și au forțat barajele poliției. FOTO: Captură video X

Protestele violente de joi, de la Bruxelles, soldate cu confruntări între agricultori și forțele de ordine, au fost urmate de momente amuzante. După ce situaţia s-a mai detensionat, locuitorii capitalei belgiene au ieşit pe străzi pentru a culege cartofii pe care fermierii i-au folosit ca "proiectile" în timpul conflictului cu jandarmii şi poliţiştii.

Oamenii au venit cu sacoşe la ei şi au adunat toţi cartofii strânşi mai mulţi la un loc, pe trotuar şi pe stradă.

Des habitants viennent ramasser des patates sur le bord des routes à #Bruxelles après que des #agriculteurs ont déversé des bennes.#Brussels #Brussel pic.twitter.com/Ukartwc7WB — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Reamintim că 10.000 de fermieri au ieșit, joi, în stradă, la Bruxelles, să protesteze față de Politica Agricolă Comună și Acordul UE-Mercosur. Aceștia au blocat drumurile cu tractoare și au aruncat cu cartofi, ouă și bălegar în forțele de ordine. Polițiștii au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene, iar protestul a degenerat în violențe.

Forţele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene ca să îi îndepărteze pe cei 10.000 de protestatari care s-au adunat în jurul Parlamentului European şi din jurul clădirii Consiliului European.

Angajații Parlamentului European au fost mutați din clădirile în care își desfășurau activitatea din cauza protestelor violente care au loc lângă sediul instituției.

De asemenea, aceștia au primit mesaj de avertizare să stea departe de ferestre, în condițiile în care manifestanții aruncă cu tot felul de obiecte în clădiri.